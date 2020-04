Nissan – Neuer Vice President

Matthew Weaver ist neuer Vice President von Nissan Design Europe (NDE). Er folgt auf Mamoru Aoki, der das Unternehmen nach 39 Jahren verlassen und in den Ruhestand gehen wird.

Weaver begann seine Karriere bei Nissan im Jahr 2001. Als Direktor des Nissan Design Studios in London wirkte er federführend bei der Entwicklung der aktuellen Generationen von Qashqai und Juke mit. Ausserdem verantwortete er das Design verschiedener Infiniti Modelle. Mit seiner Ernennung zum NDE Vice President hat nun erstmals ein Europäer diese Rolle inne. Er studierte Transport Design an der Universität Coventry und absolvierte anschließend einen Master am Royal College of Art in London. Bevor er 2001 zu Nissan kam, arbeitete er bereits für einige andere Automobilmarken.

„Ich freue mich sehr, dass ich zum Vice President von Nissan Design Europe ernannt wurde“, sagt Weaver. „Es macht mich stolz, dass ich bei der Entwicklung vieler erfolgreicher Nissan Modelle mitwirken durfte, die auf dem europäischen Markt und weltweit Maßstäbe gesetzt haben. Die tägliche Arbeit mit einem talentierten, multikulturellen Team in London – einer der pulsierendsten Städte der Welt – bietet eine hervorragende Grundlage für uns, um die Designkompetenz und Innovationskraft von Nissan weiter zu steigern.“ Weiters fügt er hinzu: „Die diesjährige Markteinführung des neuen Juke, dessen Designentwicklung von NDE geleitet wurde, war für uns eine große Erfolgsgeschichte. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Generation von Fahrzeugen, die wir in den nächsten 12 Monaten präsentieren werden, um diese Dynamik fortzusetzen“.

Nissan Design Europe wurde 2003 in London gegründet und ist eines von vier regionalen Designzentren. Weitere regionale Designzentren befinden sich in San Diego in den USA, Sao Paulo, Brasilien und Shanghai, China. Alle werden von dem globalen Standort in Atsugi, in der Nähe von Tokyo, geleitet.

