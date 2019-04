Nissan – Sonderedition des 370Z

Zum 50-järigen Jubiläum bringt Nissan eine Sonderedition des Sportwagens 370Z. Nissan präsentierte ihn in New York. Dort feierte damals bereits der Urahn Datsun 240Z sein Debüt. Der Nissan 370Z wird zum Modelljahr 2020 in den Ausstattungslinien 370Z, Pack und Nismo angeboten. Kofferraum, Motorhaube, Außenspiegel und die A-Säulen sind farblich vom Rest der Karosserie abgesetzt. Zusätzliche Streifen auf der Fahrzeugseite sollen an den Datsun erinnern.

Motor & Getriebe

Unter der Haube: ein 3,7-Liter-Sechszylinder. Er entwickelt 328 PS und ein Drehmoment von 363 Newtonmetern. Die Kraftübertragung übernimmt im Jubiläumsmodell ein Sechsgang-Schaltgetriebe. Mit engem Übersetzungsverhältnis. Es passt die Motordrehzahl beim Schalten automatisch an die Geschwindigkeit an. Als Alternative steht eine Siebenstufen-Automatik mit Schaltwippen am Lenkrad und adaptiver Schaltsteuerung zur Wahl.

Interieur

Das Alcantara-Lenkrad des „50th Anniversary“ verfügt über eine große obere Öffnung. Der Drehzahlmesser trägt das Jubiläumslogo. Eine durchgehende Mittelkonsole trennt den Fahrer- vom Beifahrersitz. Die Ledersitze sind beheizbar und vierfach elektrisch verstellbar. Passend zur Edition mit Kontrastnähten und Schriftzug versehen. Exklusiv für das Sondermodell: Türverkleidungen aus synthetischem Wildleder.

Die 50th Anniversary Edition fährt mit optimierter Doppelquerlenker-Vorderradaufhängung vor. Die unabhängige Mehrlenker-Hinterachse ist steifer und leichter als in der vorigen Generation. Hochdynamische Stoßdämpfer erhöhen den Fahrkomfort durch reduzierte Reibung. Ein viskoses Sperrdifferenzial sorgt dafür, dass die Leistung auf die Straße kommt. Das Bremssystem: mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent. Mit 14 Zoll großen, belüfteten Frontscheiben. Hinten kommen 13,8-Zoll-Scheiben mit Zweikolben-Sätteln zum Einsatz.

