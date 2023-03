Nissan Townstar – Liefer-Elektriker ist da

Der Liefer-Elektriker Nissan Townstar EV ist da, soll heißen ab sofort verfügbar. Die vollelektrische Version des Transporters startet zu Preisen ab 38.700 Euro netto. Er ist als Kastenwagen in zwei Längen erhältlich. Die Kombivariante rollt in Kürze auf den österreichischen Markt.

Der Townstar EV knüpft an den Erfolg des e-NV200 an. Mit dem hat Nissan bereits 2013 den Elektroantrieb in das Segment der leichten Nutzfahrzeuge gebracht. Der neue Townstar EV verfügt über einen optimierten Antriebsstrang mit intelligentem Energiemanagement und Batteriekühlung. Zusammen mit dem aerodynamischen Design sorgt das für einen effizienten Betrieb. Und eine Reichweite von über 300 WLTP-Kilometer.

Der Elektromotor leistet 90 kW/122 PS und entwickelt 245 Nm Drehmoment. Die 45-kWh-Batterie kann man mit Wechselstrom (11 kW oder 22 kW) oder Gleichstrom über den CCS-Anschluss des Fahrzeugs aufladen. Letzteres ermöglicht ein Aufladen von 15 auf 80 Prozent in nur 37 Minuten.

Der Townstar zeichnet sich durch ein frisches und modernes Design aus. Die Frontschürze ist mit einem aufwändigen Kumiko-Muster versehen, das die japanische DNA des Modells widerspiegelt.

Im Innenraum stehen Funktionalität und Ergonomie an erster Stelle. Mit den integrierten Konnektivitäts-Services ist der Townstar EV der fortschrittlichste Transporter der Marke. Der intelligenten Nissan Around View Monitor sorgt für zusätzliche Fahrerunterstützung.

Je nach Ausstattung bietet der Liefer-Elektriker Nissan Townstar EV eine Nutzlast von 537 bis 702 Kilogramm. Der vielseitige Laderaum fasst zwischen 3,3 und 4,9 Kubikmeter, genug für zwei Europaletten. Die maximale Anhängelast beträgt bis zu 1.500 Kilogramm. Zu den zahlreichen aktiven und passiven Sicherheitstechnologien gehören ein Totwinkel- und ein Notbremsassistent, intelligenter Around View Monitor und Hands-Free Parking. Weiters ein aktiver Tempomat, ein Seitenwindassistent sowie ein Anhänger-Stabilitäts-Assistent.

Der Townstar EV ist in den 3 Ausstattungsvarianten Acenta (ab 38.700 Euro netto), N-Connecta (ab 41.700 Euro netto) und Tekna (ab 43.700 Euro netto) zu haben.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp