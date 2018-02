Nissan und Infiniti planen sechs neue Elektrofahrzeuge

Nissan und Infiniti planen sechs neue Elektrofahrzeuge. Bislang konnte sich Nissan’s edler Markenableger Infiniti durch Fahrzeuge mit alternativen Antrieben kaum einen Namen machen. Das soll sich in den nächsten fünf Jahren ändern. Infiniti und die Markenmutter Nissan wollen bis 2022 sechs neue Elektromodelle auf den Markt bringen. Und das ist nicht alles.

Aus dem jüngst vorgestellten Doppelpack Nissan Leaf II und dem mit ihm technisch verwandten Kleintransporter eNV 200 soll in den nächsten Jahren eine ganze Elektrofamilie werden. Bis 2022 will Nissan vier neue und Infiniti zwei Elektromodelle präsentieren. Diese sechs neuen Modelle gehören zum jüngst vorgestellten Konzernplan, wonach die Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi ein ganzes Dutzend neuer Elektroversionen präsentieren will.

Alle Modelle sollen gemeinsame Elektroplattformen nutzen und so die Kosten nennenswert senken. Insgesamt will die Markenallianz statt der ehemals geplanten fünf Milliarden pro Jahr zehn Milliarden Euro einsparen. Bis zum Jahre 2022 sollen 30 Prozent aller Fahrzeuge der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz rein elektrisch angetrieben werden.