Noch eine Marke kommt nach Europa

Die 1997 gegründete Marke Chery ist seit 20 Jahren Chinas größter Automobilexporteur und verkauft seine Modelle auf aktuell 80 internationalen Märkten. Nun kommt das Unternehmen mit seinen beiden Marken Omoda und Jaecoo nach Europa. In Österreich und Deutschland wird der Verkauf Anfang kommenden Jahres beginnen. Dort hat auch die Europazentrale ihren Sitz. „Die Einstiegsvariante des Omoda 5 wird bei deutlich weniger als 30.000 Euro starten“, sagte Geschäftsführer Jochen Tüting im Gespräch mit Car-Editors.Net. Er geht davon aus, dass sich die Exportzahlen des Unternehmens insgesamt bereits in diesem Jahr gegenüber 2022 verdoppeln werden. Und er kann sich auch sehr gut eine Fabrik in Europa vorstellen. Nähere Infos unter cheryinternational.com

