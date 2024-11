EICMA 2024 – Noch mehr Power für Vespa GTS 310

Noch mehr Power für die Vespa GTS 310 verspricht Piaggio für den Modelljahrgang 2025. Sie führt seit Jahren die Rankings der österreichischen

Zulassungsstatistiken an und gilt in Österreich, als das meistverkaufte Zweirad. Piaggio setzt auch mit der Beverly 310 die Segel für ein neues Großradroller-Flaggschiff Piaggio erneuert für die kommende Saison seine gesamte Modellpalette an Großradrollern mit neuen Motoren der Klasse Euro 5+.

Als Piaggio Beverly 310 bietet das Modell damit ein noch besseres Fahrerlebnis im urbanen Umfeld und darüber hinaus. Die neue Beverly-Generation kombiniert dabei

die Wendigkeit und das einfache Handling mit dem Komfort und der Leistung eines Touring-Rollers. Die Leistung des neuen Euro 5+ Einzylinder-Einspritzmotors mit Flüssigkeitskühlung steigt von 278 auf 310 ccm und schafft nun eine Leistung von 27,7 PS. Um das zu erreichen, hat Piaggio über 70 Prozent

der Motorkomponenten erneuert. Dadurch konnten auch verbesserte Drehmomentwerte für ein lebendigeres und dennoch einfaches und entspanntes

Fahren erzielt werden – das bereits bei niedrigen Geschwindigkeiten wirksame Drehmoment sorgt für eine kraftvolle, aber progressive Beschleunigung im für den in der Stadtumgebung typischen Stop & Go Verkehr.

Design & Goodies

Sie vereint sportliches Design mit italienischer Eleganz. Straffe, konturierte Linien enden in einem schlanken Heck – ein sportlicher Akzent, der

eindeutig an die italienische Design-Tradition aus dem Automobilsektor erinnert. Die aktive Sicherheit wird durch die ASR-Traktionskontrolle und das leistungsstarke

Bremssystem gewährleistet, das serienmäßig mit einem 2-Kanal-ABS Antiblockiersystem ausgestattet ist Die Beverly 310 ist 2025 in zwei Varianten erhältlich:

als Beverly 310 mit raffinierten, edlen Oberflächen in den beiden Farbvarianten Bianco Luna und Nero Cosmo und als Beverly 310 S, die sich durch einen ausgeprägten,

sportlichen Charakter auszeichnet und in den Farben Grigio Mercurio, Nero Meteora, Verde Jungle und Blu Zaffiro erhältlich ist. LED-Scheinwerfer, LED-Technologie für die

Blinker und Leuchtelemente rund um die Seiten der Chassis verbessern die Sichtbarkeit auch untertags. Beide Großradroller bieten zudem ein digitales 5,5-Zoll-Display, ein

beleuchtetes Staufach und eine praktische Tanköffnung in der Fußstütze. Komfortable Extras wie ein USB-Ladeanschluss, schlüsselloser Zugang und das Piaggio MIA System

runden das Angebot ab. Mehr dazu auf faber.at

