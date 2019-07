Nokian Tyres – Neue Teststrecke in Spanien

Die neue Teststrecke und das Testzentrumzentrum von Nokian Tyres in Spanien ermöglicht ganzjähriges Testen von Sommer-, Ganzjahres- und Winterreifen. Die Gesamtinvestition in das neue Gelände, das 2020 fertiggestellt werden soll, wird auf 60 Millionen Euro geschätzt.

Wo man früher noch einen Landstrich aus zahlreichen kleinen Feldern sehen konnte, kann man heute eindrucksvoll die Entstehung verschiedener Teststrecken beobachten. Das wohl Beeindruckendste ist die ovale Strecke mit ihren extremen Steilkurven. Die Teststrecke ist über sieben Kilometer lang. Derzeit arbeitet ein Experten-Team aus Deutschland, das auf den Bau solcher extremen Kurven für ovale Strecken spezialisiert ist, an der Topographie und den oberen Schichten der Kurven.

Das 300 Hektar große Gelände befindet sich in Santa Cruz de la Zarza. Eine kleine Stadt etwa eine Autostunde südlich der spanischen Hauptstadt Madrid. Der Schwerpunkt liegt hier auf Sommer- und Ganzjahresreifen sowie auf Reifen mit hohem Geschwindigkeitsindex. Diese sind besonders in Nokian Tyres‘ Wachstumsmärkten Mitteleuropa und Nordamerika gefragt. Auch in Nordamerika wird das Unternehmen in Kürze ein neues Werk eröffnen. Ein weiterer Fokus des Testzentrums liegt auf der Weiterentwicklung der Sicherheitseigenschaften der Produkte.

Das neue Testgelände ist das dritte von Nokian Tyres. Es ergänzt das bestehende Netz an Reifentestzentren, das aus einem 700 Hektar großen Gelände für Winterreifentests in Ivalo, Finnland, und einem Standort in der Nähe der finnischen Zentrale in Nokia besteht.

