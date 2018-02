Norbert Siedler bestreitet Blancpain GT-Saison im Lexus RC F GT3

Norbert Siedler bestreitet Blancpain GT-Saison im Lexus RC F GT3. Norbert Siedler wird 2018 in der Blancpain GT Series mit einem Lexus RC F GT3 von Emil Frey Racing an den Start gehen. Die Schweizer Mannschaft hat den Tiroler für alle zehn Rennwochenenden inklusive der 24 Stunden von Spa-Francorchamps verpflichtet.

„Über diese Vertragsunterschrift musste ich nicht lange nachdenken“, freut sich Norbert Siedler. „Emil Frey Racing gehört zu den professionellsten Teams, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Bei kaum einer anderen Mannschaft sind so viele Ingenieure vor Ort. Das ist eine perfekte Kombination für den Einsatz eines relativ neuen Fahrzeugs wie dem Lexus RC F GT3.“

Bereits in den Jahren 2016 und 2017 ging Norbert Siedler beim Saisonfinale der Blancpain GT Series für Emil Frey Racing an den Start – damals noch auf einem Jaguar. Nun hat sich die Mannschaft entschlossen, den Routinier aus der Wildschönau für die erste komplette Saison des Teams mit dem Lexus zu verpflichten.

Mit dem Lexus RC F GT3 ist Norbert Siedler bereits vertraut: In der International GT Open absolvierte der Österreicher im vergangenen Jahr einen Gaststart für ein anderes Team und sicherte sich auf Anhieb den vierten Platz in Budapest. „Mein erster Eindruck vom Auto war sehr gut“, erinnert sich der 35-Jährige. „In Ungarn hatten wir einen Top-Speed-Nachteil und konnten nach technischen Problemen im Qualifying trotzdem eine tolle Aufholjagd im Rennen zeigen.“

Teilnahme an allen Rennen

Insgesamt zehn Rennwochenenden stehen für Norbert Siedler in der Blancpain GT Series auf dem Programm. Die Hälfte davon zählt zum Blancpain Sprint Cup. An diesen Terminen werden jeweils zwei einstündige Rennen ausgetragen. Die weiteren Veranstaltungen gehören zum Blancpain Endurance Cup. Dort findet in der Regel ein Langstreckenrennen über drei oder sechs Stunden statt. Das Saisonhighlight, die 24 Stunden von Spa-Francorchamps, sind ebenfalls Teil des Endurance Cup.

Bei Emil Frey Racing kann sich Norbert Siedler auf starke Teamkollegen freuen. Im Blancpain Sprint Cup wird er sich den japanischen Sportwagen mit Stéphane Ortelli (MCO) teilen. Bei den Rennen des Blancpain Endurance Cup wird das Duo zusätzlich von Markus Palttala (FIN) verstärkt. „Ich denke wir bilden eine starke und vor allem sehr erfahrene Fahrerbesetzung“, ist sich Siedler sicher. „Das ist sehr wichtig, denn es ist die erste volle Saison für den Lexus in der Blancpain GT Series und die Entwicklung des Fahrzeugs steht immer noch im Vordergrund.“