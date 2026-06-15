Norton bringt die Atlas

Norton bringt die AtlasNach der Manx bringt Norton mit der Atlas nun als zweites Modell einen Mittelklasse-Adventure-Tourer auf den Markt. Der 585 Kubikzentimeter große Reihenzweizylinder mit 270-Grad-Kurbelwelle entwickelt 70 PS (52 kW) bei 9300 Umdrehungen in der Minute und ein maximales Drehmoment von 57 Newtonmetern bei 7500 Touren.

Der Motor dient als tragendes Element. Neben der Atlas mit 19-Zoll-Vorderrad und Speichenrädern gibt es die straßenorientiertere Ausführung GT mit Gussfelegen und 17-Zoll-Bereifung auch vorne. Beide wiegen mit leerem Tank um die 190 Kilogramm. Ausgestattet sind Atlas und Atlas GT mit einstellbarem KYB-Fahrwerk vorn und hinten, Doppelscheibenbremse, fünf Fahrmodi, Wheelie- und Slide-Kontrolle, Sechs-Achsen-IMU und Tempomat sowie 8-Zoll-TFT-Display mit integrierter Navigation und Anbindung an die Norton Rider App. Bei den Apex-Varianten gehört das optionale Kurvenlicht zur Serienausstattung.

Die Preisliste für die neue Norton beginnt bei 9250 Euro. Es gibt drei Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung.