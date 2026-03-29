Novitec Revuelto -1.048 PS treffen auf Diablo-DNA

Novitec Revuelto – Hommage in Violett – 1.048 PS treffen auf Diablo-DNA – Der Lamborghini Revuelto ist schon ab Werk ein Statement: V12-Saugmotor, Hybridtechnologie und ein Design, das näher an einem Concept Car als an einem Serienfahrzeug liegt. Doch wie viel Potenzial steckt noch in diesem Supersportwagen? NOVITEC liefert die Antwort – und verleiht dem ersten V12-Plug-in-Hybrid aus Sant’Agata eine noch schärfere Kante. Das Ergebnis: mehr Leistung, mehr Abtrieb und eine Optik, die bewusst an eine der ikonischsten Lamborghini-Farben aller Zeiten erinnert.

Das erste Showcar trägt einen violetten Farbton, der Kenner sofort aufhorchen lässt. Die Hommage gilt dem legendären Diablo SE 30, der 1993 zum 30-jährigen Jubiläum der Marke in genau dieser spektakulären Farbe präsentiert wurde. Heute, mehr als drei Jahrzehnte später, erlebt dieser Farbton im Revuelto eine Renaissance – allerdings in einer deutlich radikaleren Interpretation. Sicht-Carbon trifft auf tiefes Violett, Motorsportästhetik auf Hightech.

Aerodynamik aus dem Windkanal

Im Fokus der Veredelung steht das neu entwickelte Aerodynamikpaket. Man setzt konsequent auf Sicht-Carbon mit Hochglanzfinish, das nicht nur optisch Akzente setzt, sondern auch funktional überzeugt. Frontspoilerlippen, ein zentrales Frontschwert und zusätzliche Lufteinlass-Elemente erhöhen gezielt den Abtrieb an der Vorderachse.

Auch am Heck geht es nicht weniger konsequent zu: Ein neu gestalteter Flügel mit ausgeprägter Abrisskante sorgt für zusätzliche Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Ergänzt wird das Setup durch eine modifizierte Motorabdeckung, die optional eine optimierte Frischluftzufuhr für den V12 ermöglicht. Das Ergebnis ist ein aerodynamisch fein abgestimmtes Gesamtpaket, das den Revuelto nicht nur aggressiver aussehen lässt, sondern auch messbar stabilisiert – insbesondere jenseits der 300 km/h.

Maßgeschneiderte Räder – optimiertes Handling

Eine zentrale Rolle spielen die in Kooperation mit Vossen entwickelten Leichtmetallfelgen. Gefertigt in modernster Schmiede- und CNC-Technologie, sind sie nicht nur besonders leicht, sondern auch exakt auf die Anforderungen des Revuelto abgestimmt. Die Kombination aus 21-Zoll-Rädern vorne und 22 Zoll hinten unterstreicht die keilförmige Linienführung des Mittelmotorsportwagens.

Das gezeigte NL5-Design mit Zentralverschlussoptik und Y-Speichenstruktur wirkt gleichermaßen filigran wie kraftvoll. In Verbindung mit Hochleistungsreifen im Format 265/30 ZR 21 und 355/25 ZR 22 entsteht ein Setup, das sowohl optisch als auch fahrdynamisch überzeugt. Ergänzend sorgen Sportfedern für eine Tieferlegung um rund 25 Millimeter – ein Detail, das den Schwerpunkt senkt und das Handling weiter präzisiert.

V12-Sound neu interpretiert