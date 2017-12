NOVITEC veredelt jetzt auch den Tesla S

NOVITEC veredelt jetzt auch den Tesla S. Ein sportlich-eleganter Look und noch agileres Handling mit Carbon-Bodykit, 21 Zoll Hightech-Schmiederädern, Tieferlegung und Carbon-Keramik Bremssystem für die Elektrolimousine.

Viele Besitzer eines Tesla S wünschen sich ein sportlich-elegantes Upgrade für ihre Elektrolimousine. Deshalb entwickelten die Novitec Designer maßgeschneiderte Sichtcarbon-Komponenten, die dem Flüsterviertürer der modellgepflegten Generation ab Modelljahr 2016 eine sportlich-elegante Note verleihen und auch noch die Aerodynamik optimieren.

Die Frontspoilerlippe wird an der Serienschürze fixiert und reduziert durch ihre ausgefeilte Formgebung bei hohen Geschwindigkeiten den Auftrieb an der Vorderachse. Damit wird die Richtungsstabilität weiter verbessert. Die Schwellerleisten beruhigen den Luftstrom an den Seiten des Fahrzeugs und lassen die Luxuslimousine optisch tiefer und gestreckter wirken.

Das Heck wird mit der Novitec Heckspoilerlippe und dem Diffusor für den Serienstoßfänger aufgewertet. Neben einem noch stabileren Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten lassen diese beiden Teile auch die Heckansicht noch sportlicher wirken. Die exklusive Optik wird durch die speziell für den Tesla S konstruierten Novitec NV2 Räder komplettiert. Diese Hightech-Schmiedefelgen wurden zusammen mit Vossen entwickelt. Der amerikanische Hersteller ist Spezialist für die Produktion von maßgeschneiderten Leichtmetallfelgen für die exklusivsten Autos der Welt. Die Besonderheit dieser Räder ist, dass jedes einzelne Rad für eine festgelegte Position am Auto gefertigt wird. Damit liegen die Speichen immer aerodynamisch optimal im Fahrtwind und optimieren so auch die Bremsenkühlung.

Ein weiteres Plus an agilem Handling kann durch Novitec Fahrwerkstuning erzielt werden. Für Fahrzeuge ohne Luftfederung gibt es ein Gewindefahrwerk, das nicht nur in der Höheneinstellung um 40 Millimeter variiert werden kann. Per Knopfdruck im Cockpit kann der Fahrer zusätzlich zwischen den drei Dämpfungsstufen Komfort, Normal und Sport wählen. Tesla S Modelle mit Luftfederung können mit dem Modul aufgerüstet werden, das die Limousine durch eine modifzierte Steuerung um ca. 25 Millimeter tieferlegt. Für Fahrer, die ihren Tesla S gerne sportlich bewegen, wurde die Novitec Carbon-Keramik-Hochleistungsbremsanlage entwickelt, die in zwei verschiedenen Versionen angeboten wird.

Das Cockpit des Tesla S kann von Novitec in höchster Qualität individuell auf ganz persönliche Wünsche abgestimmt werden. Die Vielfalt an Farben der hochwertigen Leder- oder Alcantarahäute ist genauso groß wie die Optionen bezüglich Polsterdesign oder Ziernähten.