Nürburgring-Streckensanierung ist fertig

Gute Nachrichten für Rennsport-Fans. Die Nürburgring-Streckensanierung ist fertig. Mit dem Einbau der Asphaltdeckschicht ist die Streckensanierung an der Nürburgring-Nordschleife fertig. Von November bis Februar hat man die über 90 Jahre alte Rennstrecke teilweise komplett erneuert. Die Abschnitte Flugplatz/Schwedenkreuz, Kallenhard, Wehrseifen, Ex-Mühle, Hohe Acht sind saniert. Das entspricht einer Gesamtlänge von fast drei Kilometern. Darüber hinaus sind 900 Meter zusätzlicher FIA-Fangzaun errichtet. Die Nürburgring-Streckensanierung ist die Umfangreichste an der Nordschleife seit über 40 Jahren. Rund vier Millionen Euro hat der Nürburgring dafür investiert.

Saison-Start gesichert

Der neue Asphalt bietet mittleren Grip, der dem Grip-Niveau der gesamten Nordschleife angepasst ist. Die Saison kann am Nürburgring pünktlich starten. Die ersten Rennfahrzeuge können bei den VLN-Testfahrten die Strecke unter die Räder nehmen. Das erste Saison-Rennen 2019 startet am 23. März. Dann gehen die Teams der VLN Langstreckenmeisterschaft an den Start.

