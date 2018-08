Nur 300 Stück: ST Cupra 300 Carbon Edition mit 70 PS mehr von ABT

Die auf 300 Stück limitierte ST Cupra 300 Carbon Edition ist das neue Highlight in der Kompaktklasse von Seat. Kohlefaser-Anbauteile und Doppel-Endrohre machen den „spanischen Löwen“ schon optisch zum König der linken Spur. Um den Thron zu sichern, bietet Abt Sportsline ein exklusives Leistungspaket an.Aber auch Felgen sowie Stylingelemente gibt es im Programm. So wirds noch individueller.

Leistungsmäßig gibts – dank AEC – satte 70PS on Top

Aus den serienmäßigen 300 PS werden satte 370 PS. Gleichzeitig wächst das maximale Drehmoment von 380 auf 460 Nm. Die ultimative Ausbaustufe des selbst entwickelten Steuergerätes Abt Engine Control (AEC) repräsentiert jedoch nur die Spitze des Eisbergs im Produkt-Angebot für den aktuellen Leon. Für fast jedes seit 2012 angebotene Triebwerk ist das passende Upgrade erhältlich. Das Spektrum reicht vom 1.4 TSI mit nunmehr 160 PS statt originalen 122 PS, über den 2.0 TDI mit 210 PS statt 184 PS bis hin zu den bereits erwähnten Cupra-Modellen.

Leistung ist aber nicht alles – auch Sound und Handling können verbessert werden

Damit sich die flotten Löwen in der Asphalt-Savanne den nötigen Respekt verleihen können, gibt es on top noch ein ABT Hosenrohr mit HJS Sportkatalysator inklusive ECE-Zulassung. So brüllt der Leon noch sonorer! Die so veredelten Leon konkurrieren in den Top-Versionen jedoch nicht nur in puncto schierer Kraft und Sound mit echten Sportwagen: Das Sportstabilisatoren Set perfektioniert das bereits von Haus aus agile Handling der kompakten Fahrzeuge, die auf kurvigen Strecken ordentlich Biss beweisen.

Das passende Schuhwerk gibts ebenfalls

Im Angebot sind sowohl die Designs DR und ER-C als auch die neue SPORT GR. Mit dem ER-F steht sogar ein besonders exklusives Schmiederad zur Wahl. Die unterschiedlichen Modelle unterscheiden sich nicht nur in Größe – 18 bis 20 Zoll – und Geometrie, sondern auch im Oberflächenfinish. Die Palette reicht dabei von matt black und glossy black über black magic und mystic black bis hin zu Gun-metal. Teilweise setzt Abt auch auf diamantbedrehte Kontrastelemente. Auf Wunsch sind Komplettradsätze verfügbar. Die Felgen/Räder passen nicht nur auf den ST 300 sondern auch auf andere Leon Modelle. Für die Nacht gibts noch eine Türeinstiegsbeleuchtung mit dem Abt-Logo.

