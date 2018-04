Nur ein kurzer Auftritt in Zolder für Nic Schöll

Erstes Rennen der GT4 European Series brachte Nic Schöll kein Glück. Der Porsche Cayman des Allied Racing Teams wurde heftig angefahren.

Nach den Trainings und der guten Qualifikationserrgebnisse durfte man annehmen, dass es für den 16-jährigen Wiener Nic Schöll bei seinem Premieren-Wochenende im belgischen Zolder, einen positiven Auftakt geben könnte.

Leider kam alles anders

„In der zweiten Kurve nach dem Start wurde ich von rückwärts von einem Konkurrenten ziemlich heftig angefahren. Mein Wagen prallte dadurch auf das Fahrzeug vor mir, wobei der Kühler meines Porsche Cayman stark beschädigt wurde. Ich rollte aus und parkte den Wagen neben der Strecke“, schilderte ein enttäuschter Nic Schöll. Da außerdem die Karosserie beschädigt wurde, war es nicht möglich den Wagen bis zum zweiten Rennen am Sonntag wieder flott zu bekommen. Nic musste das Kapitel Zolder abhaken und sich auf das nächste Renn-Wochenende in Brands Hatch am 5. und 6. Mai vorzubereiten.