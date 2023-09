Nur schauen nicht anfassen

Die 33 Exemplare des Alfa Romeo 33 Stradale sind längst ausverkauft. Zum Großen Preis von Italien, der in Monza ausgetragen wurde ließ er sich dennoch bei einem Besuch bei Valtteri Bottas und Zhou Guanyu in der Boxengasse sehen. Damit schließt sich ein Kreis: Vor genau 56 Jahren wurde die historische Ikone am selben Ort erstmals öffentlich präsentiert.

Der Stradale ist ein reinrassiger Supersportwagen, der die Brücke zwischen Tradition und Zukunft von Alfa Romeo schlagen soll. 1967 galt er als eines der schönsten Coupés seiner Zeit. Für das Formel-1-Team von Alfa Romeo war der Grand Prix im königlichen Park von Monza nicht nur ein Heimspiel. Mit dem Großen Preis von Italien verbindet die Marke schon seit beinahe 100 Jahren große Emotionen und Erfolge. 1925 besiegelte Alfa Romeo Werksfahrer Gastone Brilli-Peri mit einem Sieg in Monza den Gewinn der ersten jemals ausgetragenen Automobil-Weltmeisterschaft. Am 3. September 1950 sicherte sich Giuseppe „Nino“ Farina am Lenkrad des Alfa Romeo Tipo 158 „Alfetta“ ebenfalls mit einem Sieg beim Großen Preis von Italien den ersten Titel in der Geschichte der Formel 1. Nähere Infos unter alfaromeo.at

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp