Nutzfahrzeuge – Kooperation von Toyota, Hino und Isuzu

Im Bereich Nutzfahrzeuge kommt es zu einer Kooperation von Toyota, Hino und Isuzu. Zusammen mit seiner Lkw-Tochter Hino will Toyota mit Isuzu zusammenarbeiten. Die Nutzfahrzeug-Expertise von Isuzu und Hino trifft dabei auf die Toyota Vorreiterrolle bei elektrifizierten Antrieben. Man will die Vernetzung, Automatisierung und Elektrifizierung im Bereich Nutzfahrzeuge beschleunigen. Die drei Unternehmen wollen auch gemeinsam Brennstoffzellen- und Elektrofahrzeuge entwickeln. Sie arbeiten auch an automatisierten Fahrtechnologien und elektronischen Plattformen. Speziell im Segment der kleinen Nutzfahrzeuge.

Dafür hat man die Commercial Japan Partnership Technologies Corporation gegründet. Sie steht auch weiteren Partnern offen. Im Rahmen der Kooperation für Nutzfahrzeuge haben sich Toyota, Hino und Isuzu auf eine Kapitalpartnerschaft verständigt. Die Unternehmen erwerben gegenseitig Aktien. Toyota übernimmt 39 Millionen Stammaktien im Gesamtwert von 42,8 Milliarden Yen (zirka 332,9 Millionen Euro). Das entspricht einem 4,6 Prozent-Anteil.

