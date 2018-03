„Nuvolari Legend“ – Eine Uhr für Fans von Tazio Nuvolari

Fans von Tazio Nuvolari aufgepasst! Die renommierte Schweizer Uhrenmarke Eberhard & Co. hat ihm zu Ehren eine neue Armbanduhr präsentiert!

Neu in der Kollektion

„Nuvolari Legend“ ist das jüngste Modell der „Tazio Nuvolari“-Kollektion von Eberhard & Co.. Es ist ein mechanischer Chronograph mit Automatikaufzug und Edelstahlgehäuse. Zwei Größen sind erhältlich: Entweder mit einem Gehäusedurchmesser von 39,5 Millimetern oder von 43 Millimetern („Grande Taille“-Version). Ein Tauchgang bis 30m ist kein Problem. Das Ziffernblatt ist schwarz, mit lumineszierenden arabischen Ziffern, einem Minutenzähler auf zwölf Uhr, einem Stundenzähler auf sechs Uhr sowie die spiralförmige Tachymeterskala in Stundenkilometern im Zentrum.

Mit stilisiertem Alfa Romeo Typ C

Das Werk kann durch den achtfach verschraubten Gehäuseboden mit transparentem Saphirglasfenster betrachtet werden. Er ist mit einem Schachbrettmuster finissiert, das an die Zielflagge bei Autorennen erinnert. Die Schwungmasse ist mit Genfer Streifenschliff und einem kleinen, stilisierten historischen Alfa Romeo Typ C aus 18-karätigem Gold dekoriert. Dieser erinnert an das Auto, mit dem Tazio Nuvolari viele seiner Siege einfuhr. Der „Vintage“-Charme wird zusätzlich durch das passende Lederarmband im Antik-Look unterstrichen. Alternativ ist auch ein Edelstahlarmband erhältlich.