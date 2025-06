OE 24.TV – Stärkster Mai der Sendergeschichte in Werbezielgruppe

OE 24.TV – Stärkster Mai der Sendergeschichte in Werbezielgruppe – Nächster Quoten-Erfolg für oe24.TV im Mai. In der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen erreicht oe24.TV einen Marktanteil von 2,2 Prozent und damit den stärksten Mai in der Sendergeschichte. Das entspricht einem Plus von mehr als 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In den ersten fünf Monaten des heurigen Jahres liegt oe24.TV damit weiterhin konstant über der 2-Prozent-Marktanteil-Marke.

Stärkster Tag war der 14. Mai mit einem Marktanteil von 4,1 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen. An sieben Tagen lag der Marktanteil im Mai schon über 3 Prozent. Und am Montagvormittag (26. Mai) war oe24.TV mit seiner Sondersendung zum Freispruch von Sebastian Kurz von 11 bis 12 Uhr mit 20 Prozent Marktanteil sogar der quotenstärkste TV-Sender in Österreich (12-49). Insgesamt sahen im Mai bereits mehr als 1,3 Millionen Österreicher oe24.TV – kumulierte Reichweite 12+ pro Tag waren es im Schnitt 267.000 Zuseher – NRW, 12+.