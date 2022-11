ÖAMTC-Crashtest – Kaum Mängel bei 16 Autos

Im aktuellen ÖAMTC-Crashtest zeigten sich bei 16 Autos kaum Mängel. 15 Autos schafften die Höchstwertung, nur eines erhält vier Sterne. Ein weiteres Mal haben der Mobilitätsclub und seine Partner eine Reihe von Neufahrzeugen auf ihre Verkehrssicherheit überprüft.

Sehr gute Ergebnisse

Die Ergebnisse sind sehr gut. 15 Modelle der 16 im ÖAMTC-Crashtest beurteilten Autos zeigten kaum Mängel und schafften die Höchstwertung von fünf Sternen. Einzige Ausnahme ist der DS 9, der mit vier Sternen leicht abfällt. „Bei den mit fünf Sternen bewerteten Pkw ist das Niveau außerordentlich hoch“, so Max Lang, ÖAMTC-Experte für Fahrzeugsicherheit. „Vor allem was die Erwachsenen- und Kindersicherheit, aber auch die Ausstattung mit Fahrassistenzsystemen betrifft, gibt es mittlerweile absolute Spitzenwerte.“

Die besten Beispiele für die rasante Entwicklung in der aktiven und passiven Sicherheit: Die Erwachsenensicherheit des Hyundai Ioniq 6 (97 Prozent) und die Kindersicherheit des Tesla Model S (91 Prozent, großes Foto oben). Letzterer punktet übrigens auch mit Ausstattung und Funktionsweise seiner Fahrassistenten. Er erreicht hier einen Spitzenwert von 98 Prozent.

Hohe Werte nicht nur bei Premiumherstellern

„Solche Werte und gute Sicherheitsausstattungen sind nicht mehr – wie früher oft – den Premiumherstellern vorbehalten“, hält Lang fest. „Und, mindestens genauso wichtig: Die Sicherheit ist über alle Gewichtsklassen hinweg auf diesem hohen Niveau.“ So erreichen z. B. sowohl der Isuzu D-Max Crew Cab als auch der Smart #1 und der größenmäßig dazwischen angesiedelte Honda Civic fünf Sterne. Die Antriebsart spielt im Übrigen keine Rolle für die Sicherheit – egal, ob Diesel-, Benzin-, Hybrid- oder E-Motor.

Warum der DS 9 die fünf Sterne verfehlt, fasst der ÖAMTC-Experte so zusammen: „Grundsätzlich sitzen Erwachsene sicher im Auto. Aber es hat sich gezeigt, dass die Crashstruktur des DS 9 gefährlich für den Unfallgegner sein kann. Was ihm Abzüge in diesem Kriterium einbringt. Davon abgesehen funktioniert ein Teil seiner Sicherheitsassistenten nicht zuverlässig. Hier sind besonders die Erkennungs- und Notbremssysteme beim Abbiegen zu nennen, die nicht immer zufriedenstellend auf andere Pkw bzw. Fußgänger:innen und Radfahrer:innen reagieren.“

Weitere Verbesserungsmöglichkeiten

Am meisten Luft nach oben gibt es – unabhängig von der Gesamtwertung – nach wie vor beim Schutz vulnerabler Verkehrsteilnehmer:innen. „Positive Ausnahmen sind in diesem Kriterium Toyota Corolla Cross, Tesla Model S und Honda Civic“, erklärt Lang. „Grundsätzlich bleibt die Bauweise das Problem – meist sind es die harten A-Säulen sowie Teile der Windschutzscheibe und die Vorderkante der Motorhaube. An denen können sich Radfahrende und Fußgänger:innen bei einem Zusammenstoß schwer verletzen. Das ist auch bei den besten Fahrzeugen im Test nicht ausgeschlossen.“

Da hilft aber die Elektronik. Je besser die automatischen Notbremsassistenten andere Verkehrsteilnehmer:innen erkennen, desto eher ist ein Unfall zu vermieden. „Dass diese Systeme insgesamt immer verlässlicher werden, ist, gemeinsam mit immerhin verbesserten Konstruktionen der Fahrzeugfront, der Hauptgrund, wieso auch der Schutz vulnerabler Verkehrsteilnehmer:innen in jüngster Zeit deutlich besser ist“, weiß der ÖAMTC-Experte.

Ergebnisse im Überblick

Fahrzeug Wertung

DS 9 ****

Honda Civic *****

Hyundai Ioniq 6 *****

Isuzu D-Max Crew Cab *****

NIO ET7 *****

Nissan Ariya *****

Nissan X Trail *****

Range Rover* *****

Range Rover Sport* *****

Renault Austral *****

Smart #1 *****

Subaru Solterra** *****

Tesla Model S *****

Toyota bZ4X** *****

Toyota Corolla Cross *****

WEY Coffee 02 *****

* nahezu baugleich

** baugleich

