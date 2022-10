ÖAMTC: Drei Autos im Green NCAP

Im Green NCAP untersuchte der ÖAMTC drei Autos. Und zwar aktuelle Fahrzeuge auf deren Umweltverträglichkeit. Diesmal waren drei Kleinwagen am Start. Cupra Born (elektrisch), Fiat 500 (Benzin-Hybrid) und Seat Ibiza (Benzin).

Fünf Sterne für Cupra Born

Eindeutiger Sieger mit Bestwerten in allen überprüften Kategorien ist der Cupra Born (großes Foto oben). Als Elektroauto hat er den Vorteil, im Fahrbetrieb keinerlei Schadstoffemissionen zu erzeugen. „Das war bereits vor dem Test klar. Was aber besonders beeindruckt hat, sind die ausgezeichneten Werte, in Sachen Antriebseffizienz. Die ist bei Elektroautos zwar generell deutlich höher als bei Verbrennern, der Born sticht hier aber noch einmal hervor“, so Max Lang, Fahrzeug- und Umweltexperte beim ÖAMTC. Auch im dritten Kriterium, dem Treibhausgas-Index, zeichnet sich der mit einer Masse von zwei Tonnen schwerste der drei Testkandidaten aus. Der Antrieb ist nicht nur effizient, sondern auch sehr verbrauchsarm. Das führt, nimmt man den europäischen Strommix als Grundlage für die Ladung, auch hier zu hervorragenden Werten.

Platz 2: Fiat 500 Hybrid

Der Fiat 500 zeigt im Green NCAP , dass ein Hybrid-Verbrennungsmotor ebenfalls eine umweltfreundliche Lösung sein kann. „Drei Sterne sind ein gutes Ergebnis für den Fiat 500, der mit einem Drei-Zylinder-Benziner sowie einer kleinen Hybrid-Batterie angetrieben wird“, erklärt Max Lang. „Leider können gute Werte in der Effizienz nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Schadstoffausstoß des Benzinmotors höher ist, als man es sich wünscht. Vor allem aber fehlt dem Fahrzeug ein Partikelfilter. Beides wirkt sich vor allem bei hohen Geschwindigkeiten negativ aus.“ Die Treibhausgas-Bilanz ist für einen Benziner hingegen in einem guten Bereich.

Seat Ibiza auf Platz 3

Dritter – und mit 2,5 Sternen schwächster – im Bunde ist die neueste Version des Seat Ibiza. Getestet hat der ÖAMTC in diesem Fall der Benziner mit einem 1-Liter-Turbomotor. „Der neue Ibiza zeigt unter Idealbedingungen eine starke Leistung bei der Schadstoffkontrolle“, stellt Lang klar. „Bei kalten Außentemperaturen, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten und den damit verbundenen Beschleunigungsvorgängen, sieht es leider deutlich schlechter aus.“

Die Energieeffizienz des Antriebs liegt im erwartbaren Bereich für Verbrennungsmotoren. Sie wirkt sich auch auf den Ausstoß an Treibhausgasen aus. Hier ist zu beachten, dass weniger der Fahrbetrieb das Problem ist. Im Green NCAP werden die THG-Emissionen allerdings „well-to-wheel+“ gerechnet. Das heißt, dass speziell der CO 2 -Ausstoß der Benzinerzeugung negative Auswirkungen auf die Wertung des Seat Ibiza hat. Hier hat ein auch mit Strom betriebener Hybrid wie der Fiat 500 eindeutig die Nase vorne. Die Antriebsart beeinflusst also wesentlich die Ergebnisse der drei Autos im Green NCAP Test des ÖAMTC.

Die Ergebnisse im Überblick

Fahrzeug Antrieb Green NCAP-Sterne

Cupra Born Elektrisch 5,0

Fiat 500 Benzin-Hybrid 3,0

Seat Ibiza Benzin 2,5

Details zu diesem Test gibt es auch unter www.greenncap.com .

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp