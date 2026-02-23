ÖAMTC Fahrtechnik begrüßte 107.300 Personen in den Fahrtechnik Zentren

ÖAMTC Fahrtechnik begrüßte 107.300 Personen in den Fahrtechnik Zentren – Das sind im Schnitt täglich 33 Trainings beziehungsweise Veranstaltungen in den acht Zentren österreichweit. Einen großen Anteil machen Führerscheinneulinge aus: 38.780 Personen (+3,1 Prozent) absolvierten ihr Fahrsicherheitstraining für den A- und B-Führerschein bei der ÖAMTC Fahrtechnik, das entspricht 108 Trainingsteilnehmenden pro Tag.

Beliebt waren 2025 auch wieder die Trainings für den sicheren Start in die Motorradsaison: Mit 11.500 teilnehmenden Bikern konnte das bisherige Allzeithoch aus 2024 übertroffen werden. In der Praxisausbildung zur 125er-Lenkberechtigung für Besitzer der Führerscheinklasse B (Code 111) konnte sogar ein Zuwachs von 6,7 Prozent verzeichnet werden.

Karl-Martin Studener, Geschäftsführer der ÖAMTC Fahrtechnik, resümiert: „Als größter Anbieter von Fahrsicherheitstrainings in Österreich leisten wir jedes Jahr einen wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheit auf den Straßen. Dass die Nachfrage für Trainings so hoch ist, verdanken wir unseren professionell arbeitenden Instruktoren sowie der einzigartigen, modernen Infrastruktur in unseren Zentren, die es ermöglicht, Gefahren- und Notsituationen bei realistischen Geschwindigkeiten in sicherer Umgebung für Trainings nachzustellen.“

Über 7.000 Teilnehmende bei Nutzfahrzeugtrainings Lkw – Bus – Traktor

Im Bereich Nutzfahrzeuge wurden 2025 über 7.000 Trainingsteilnehmern gezählt. Zu den Unternehmen, die ihre Fahrer seit vielen Jahren durch die ÖAMTC Fahrtechnik trainieren lassen, zählte im Vorjahr z. B. auch die ASFINAG. Österreichweit nahmen 600 Mitarbeiter an einem Lkw Fahrsicherheitstraining und einem Training zur Ladungssicherung teil. Auch zahlreiche Fahrer des Busunternehmens Blaguss absolvierten im Vorjahr ein Fahrsicherheitstraining sowie ein Eco Training bei der ÖAMTC Fahrtechnik. Die Lkw-Lenker von SPAR Österreich durchliefen alle fünf Module der gesetzlich verpflichtenden Berufsfahrerweiterbildung (C95/D95).

Blaulichtorganisationen vertrauen ÖAMTC Fahrtechnik – 6.000 Teilnehmende

2025 erstmalig separat ausgewertet wurden die Blaulicht-Trainings: Rettung, Feuerwehren, Polizei, die Österreichische Rettungshundebrigade und weitere Einsatz- und Hilfsorganisationen schickten stattliche 6.000 Teilnehmer zu den Trainings der ÖAMTC Fahrtechnik. Die ausgezeichnete Infrastruktur der ÖAMTC Fahrtechnik Zentren wurde 2025 wieder für erfolgreiche Veranstaltungen genutzt, so zum Beispiel die bereits sechste eMOKON-Fachkonferenz, die Arge2Rad-Motorradtesttage und erstmals die Innsbrucker Autotage Experience. Für Fahrzeugpräsentationen, Händlertagungen und Schulungen bietet speziell das Experience Center Saalfelden/Brandlhof optimale Voraussetzungen.