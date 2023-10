ÖAMTC Fahrtechnik Langlebring- E-Mobiity Future Day 2023

Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. Um all das hautnah zu erleben und dann entscheiden zu können bot der E-Mobility Future Day 2023 in Langlebring eine perfekte Gelegenheit, genau diese Zukunft hautnah zu erleben. So gesehen anlässlich einer Kooperation des ÖAMTC, Vogl & Co und der Energie Steiermark.

Neben empirischen Fahrerlebnissen mit aktuellen Elektrofahrzeugen gab es auch Keynotes interessanter Persönlichkeiten zum Thema, die unsere Welt verändern und damit auch die Zukunft gestalten soll. On Top eine Special Keynote von Ulrike Krieger und Peter Stöger. Zentrales Thema dabei war auch hier der „Mut zur Veränderung“ anhand persönlicher Erfahrungen aus deren Leben.

Bei einer anschließenden Podiumsdiskussion gab auch erstmalig die Gelegenheit, sich mit Experten aus der Branche auszutauschen und Einblicke in die Entwicklungen und Herausforderungen im „Jetzt“ und für zukünftige Herausforderungen bei der individuellen Mobilität. Die Zukunft der Mobilität wird elektrisch sein, so einmal mehr der grundsätzliche Tenor.

