ÖAMTC Fahrtechnik – So gelingt der sichere Start in die Motorradsaison

ÖAMTC Fahrtechnik – So gelingt der sichere Start in die Motorradsaison – Mit dem offiziellen Frühlingsbeginn startet für viele Motorradbegeisterte auch endlich wieder die Zweiradsaison. Doch bevor es auf die erste große Tour geht, sollten sowohl Maschine also auch Fahrer:in gut vorbereitet sein. Nach der Winterpause fehlt oft die Routine – ein behutsamer Wiedereinstieg und ein kurzer Technik-Check sind daher besonders wichtig.

„Wenn das Motorrad mehrere Monate gestanden ist, sollten noch vor der ersten Ausfahrt alle sicherheitsrelevanten Komponenten wie etwa Reifen oder Flüssigkeitsstände sorgfältig geprüft werden“, rät Georg Scheiblauer, Motorrad-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik. Aber auch fahrerisch braucht es Eingewöhnung. „Nach der Winterpause ist man fehleranfälliger. Bis die Routine zurückkehrt, empfiehlt es sich, besonders vorausschauend unterwegs zu sein. Ein Motorradtraining zum Saisonstart ist in jedem Fall sinnvoll.“

Saisonstart mit attraktiven Förderungen vieler Bundesländer

Gerade im Frühjahr lauern zusätzliche Gefahren: Rollsplit, Streusalzreste oder verschmutzte Fahrbahnen können vor allem auf wenig befahrenen Straßen schnell zum Risiko werden. „Die Motorradtrainings in den ÖAMTC Fahrtechnik Zentren bieten ideale Bedingungen, um unter professioneller Anleitung wieder Sicherheit zu gewinnen und das eigene Können zu verbessern“, so der Chefinstruktor.

Im sicheren Rahmen der Trainings können Teilnehmende unter anderem die richtige Kurventechnik, die optimale Blickführung, das Durchführen effektiver Notbremsungen und rasches und sicheres Reagieren auf Gefahrensituationen auffrischen. Erfahrene Instruktor:innen – und selbst leidenschaftliche Motorradfahrer:innen – geben praxisnahe Tipps und individuelles Feedback.

Zusätzlich wird die Teilnahme in vielen Bundesländern finanziell unterstützt: Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol, Steiermark, Salzburg und das Burgenland fördern Motorradtrainings mit bis zu 100 Euro. Details zu Voraussetzungen und weitere Informationen unter: www.oeamtc.at/fahrtechnik/motorrad.