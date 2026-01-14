ÖAMTC Fahrtechnik -Traktortrainings 2026

ÖAMTC Fahrtechnik -Traktortrainings 2026 – Trotz moderner Technik kommt es bei Traktoren durch Fahrfehler immer wieder zu teils schweren Unfällen – sowohl auf der Straße als auch abseits davon. Allein im Straßenverkehr wurden 2024 insgesamt 320 Unfälle mit Personenschaden unter Beteiligung von Traktoren registriert. Dabei wurden insgesamt 123 Menschen verletzt, vier Personen kamen ums Leben – Quelle: Statistik Austria, Bearbeitung ÖAMTC-Unfallforschung.

„Viele dieser Unfälle passieren, weil Fahrer die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlieren – ein ins Rutschen geratener Traktor ist nicht mit einem Pkw vergleichbar und nur sehr schwer wieder zu stabilisieren. Genau solche kritischen Situationen können in unseren Trainings praxisnah und sicher geübt werden – damit im Ernstfall richtig und schnell reagiert wird. Wir zeigen, worauf man fahrerisch achten muss und wo Gefahrenpotenziale oft unterschätzt werden – bis hin zum sicheren Ein- und Aussteigen, bei dem es ebenfalls immer wieder zu Unfällen kommt“, erläutert Hermann Wirrer, Chefinstruktor Nutzfahrzeuge der ÖAMTC Fahrtechnik. Ab Jänner 2026 tourt das beliebte Trainingsprogramm bereits zum 34. Mal quer durch Österreich und macht in fünf Fahrtechnik Zentren Station.

Unterstützt werden die Trainings auch heuer wieder von Steyr Traktoren. „Nicht nur der Berufsnachwuchs profitiert von der Betreuung durch die erfahrenen Instruktor:innen. Auch aktive Landwirtinnen sowie Lehrkräfte land- und forstwirtschaftlicher Schulen nehmen wertvolle Sicherheitstipps für den Alltag aus den Kursen mit. Teilnehmende haben außerdem die Möglichkeit, unsere Modelle 6150 Profi CVT und 6280 Absolut CVT ausführlich zu testen“, ergänzt Gunnar Hauser von Steyr Traktoren.

Trainingsinhalte und Kurstermine der Traktorentrainings

Bei den eintägigen Traktortrainings der ÖAMTC Fahrtechnik liegt der Fokus auf Sicherheitsaspekten und der richtigen Fahrzeugbeherrschung. Auf dem Programm stehen unter anderem das richtige Notbremsen, Bremsen und Ausweichen vor Hindernissen, Fahrverhalten des Traktors in rutschigen Kurven sowie sicheres Befahren von Gefällestrecken sowie Notbremsen bergab. Unser Kooperationspartner stellt dafür zwei seiner modernsten Fahrzeuge zur Verfügung. Insgesamt werden 75 Termine an fünf Standorten angeboten:

Datencheck 2026

24. Jänner bis 6. Februar: Fahrtechnik Zentrum Marchtrenk (Oberösterreich)

16. bis 1. März: Fahrtechnik Zentrum Innsbruck/Zenzenhof (Tirol)

7. bis 22. März: Fahrtechnik Zentrum St.Veit/Glan (Kärnten)

7. April bis 20. April: Fahrtechnik Zentrum Kalwang (Steiermark)

25. April bis 11. Mai: Fahrtechnik Zentrum Lang-Lebring (Steiermark)

Anmeldungen sind direkt im jeweiligen ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum möglich: www.oeamtc.at/fahrtechnik