ÖAMTC-Kindersitztest – Von gut bis nicht genügend

ÖAMTC-Kindersitztest – Von gut bis nicht genügend – Das Ergebnis Fünf „gut“, acht „befriedigend“ und drei „nicht genügend“ – Nachdem im Mai bereits 19 Kindersitze auf Herz und Nieren geprüft wurden, hat der Mobilitätsclub gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen nun weitere 16 aktuelle Modelle in den Kategorien Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und Schadstoffen getestet. „Auch wenn diesmal kein Produkt ein ’sehr gut‘ erreicht hat, konnten immerhin fünf der getesteten Sitze mit ‚gut‘ und acht mit ‚befriedigend‘ bewertet werden.

Der aktuelle Test zeigt große Unterschiede in der Qualität der Kindesitze – nicht alle Modelle erfüllen die hohen Anforderungen. „Am besten schnitt der Britax Römer Kidfix Pro ab, gefolgt vom Axkid Up, beide geeignet für Kinder von etwa vier bis zwölf Jahren. Unter den Sitzen für Kinder bis etwa eineinhalb Jahre überzeugten die zwei Modelle von Joei – der i-Level Pro sowie der i-Level Pro + i-Base Encore mit drehbarer ISOFIX-Basisstation“, resümiert der ÖAMTC-Experte.

Negativ fielen hingegen der Chipolino OIympus i-Size und der Reecle 360 (ZA i-Size) auf, die jeweils für Kinder bis ca. zwölf Jahre konzipiert sind. „Bei beiden Modellen lösten sich im Crashtest die Sitzschalen und wurden durch das Fahrzeug geschleudert – das potenzielle Verletzungsrisiko ist also enorm“, warnt Kerbl.

Der Autofahrerclub hatte aufgrund dieser gravierenden Sicherheitsmängel bereits im Vorfeld auf die schlechten Ergebnisse hingewiesen. „Zusätzlich wurde beim Chipolino-Sitz das Flammschutzmittel TCPP nachgewiesen, das im Verdacht steht, krebserregend zu sein“, so Kerbl weiter. Auch der Maxi-Cosi Nomad Plus erhielt ein „nicht genügend“, da er den Schadstoff PFOA in einer Konzentration enthält, die über dem in der EU-Verordnung 2020/784 festgelegten Grenzwert liegt.

Insgesamt hat der ÖAMTC gemeinsam mit seinen Partnern in diesem Jahr 35 Kindersitzmodelle untersucht. Die veröffentlichten Ergebnisse bieten damit eine wertvolle Orientierung beim Kauf. „Dabei berücksichtigen wir Sitze für jedes Alter, unterschiedliche Preisklassen und Funktionen – wie etwa die Dreh- oder Liegeoptionen“, erläutert der Techniker. „In jedem Fall ist es vor dem Kauf empfehlenswert, das eigene Fahrzeug und das Kind mit zum Fachgeschäft zu nehmen, um die in Frage kommenden Modelle auszuprobieren und zu prüfen, mit welchem Sitz man am besten zurechtkommt.“

„Ein Kindersitz kann noch so gut sein – wenn er falsch eingebaut oder verwendet wird, bleibt das Verletzungsrisiko hoch“, betont Kerbl. Er empfiehlt, deshalb sollte beim Einbau und der Nutzung auf einige Punkte besonders zu achten. Alle Details dazu auf www.oeamtc.at