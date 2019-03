ÖAMTC: Neu – Der Green NCAP

Donnerstag präsentierte man in Brüssel den „Green NCAP“. Mitinitiiert vom ÖAMTC. Green NCAP stellt den Umweltaspekt aktueller Fahrzeuge in einer Sternewertung dar. Damit bekommen Autokäufer eine einfache Möglichkeit, die Umweltfreundlichkeit ihres Wunschfahrzeugs zu erkennen.

„Der Green NCAP bewertet zwei Kriterien. Den Schadstoffausstoß im Betrieb. Und den Energieverbrauch des Antriebes. In beiden Bereichen gibt es oft große Unterschiede zwischen Hersteller-Angaben und Echtzeitbetrieb“, so ÖAMTC-Experte Max Lang. „Der Green NCAP nimmt Messungen im realen Fahrbetrieb und bei realitätsnahen Laborbedingungen vor. Das ergibt wesentlich realistischere Ergebnisse als bei den bisherigen Standardtests.“

Hyundai Ioniq und BMW i3 mit 5*

Die Ergebnisse erster Green NCAP-Tests (zwölf Fahrzeuge) zeigen: Elektroautos sind aktuell am umweltfreundlichsten. Hyundai Ioniq und BMW i3 erreichen das Maximum von fünf Sternen. Ihr Vorteil: Direkt am Fahrzeug entstehen keinerlei Emissionen. Und der Elektromotor bringt die Energie mit wenigen Verlusten auf die Straße. Die Batterieeffizienz ist nicht einbezogen.

Einzelne Diesel knapp dahinter

Laut Green NCAP gibt es auch sehr umweltfreundliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Vier Sterne gibt es für den VW up! GTI. Drei Sterne erreichen Mercedes A200 und der beste Diesel im Test, der BMW X1. Dahinter der Ford Fiesta 1.0 EcoBoost mit zwei Sternen.

Am unteren Ende des Feldes finden sich mit einem Stern Audi A7 50 TDI, Volvo XC40 T5 und Subaru Outback 2.5. Drei Fahrzeuge erhielten gar keine Sterne. VW Golf 1.6 TDI, Fiat Panda 1.0 und die Vorgänger-Version des Ford Fiesta 1.0 EcoBoost.

Green NCAP integriert in Zukunft zuerst die Reichweite und später die gesamte Life Cycle Analyse (LCA) in die Bewertung . Green NCAP ist Teil des Crashtest-Konsortiums „European New Car Assessment Programme“ (Euro NCAP). Der ÖAMTC ist eine von insgesamt 18 beteiligten internationalen Organisationen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp