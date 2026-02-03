ÖAMTC – Sechs Ford E-Transit Courier für Geländetechniker

ÖAMTC – Sechs Ford E-Transit Courier für Geländetechniker – Man setzt bei der Energie seit Jahren auf Nachhaltigkeit und baut diese konsequent und laufend aus. Zuletzt kamen sechs Ford E-Transit Courier hinzu, die von den Geländetechnikern in fünf Zentren bei täglichen Inspektions- und Wartungsaufgaben zum Einsatz kommen. Karl-Martin Studener, Geschäftsführer der ÖAMTC Fahrtechnik, freut sich über den Neuzugang: „Die neuen E-Fahrzeuge eigenen sich wunderbar für unsere Geländetechnik, weil sie ortsgebunden und im Kurzstreckenbetrieb im Einsatz sind und über unsere eigenen Ladestationen vor Ort aufgeladen werden können. Ein weiterer Schritt in Richtung Energie-Unabhängigkeit, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz.“

Florian Weiss, Rental & Remarketing Manager der Ford Austria Fleet ergänzte bei der offiziellen Fahrzeugübergabe am 23. Jänner 2026 in Teesdorf: „Der E-Transit Courier eignet sich ideal für den täglichen Einsatz in den ÖAMTC Fahrtechnik Zentren. Er bietet mehr als genug Platz für Equipment, ist zuverlässig im Betrieb und randvoll mit modernsten Technologien. Aber vor allem ist er komplett emissionsfrei unterwegs und unterstützt die ÖAMTC Fahrtechnik in ihren Nachhaltigkeitsbestrebungen.“ Die Fahrzeuge werden über den Händler MVC Motors Wien Nord bezogen und dort serviciert.

In den Fahrtechnik Zentren Marchtrenk (OÖ), Melk (NÖ) – und in Kürze auch Teesdorf (NÖ) und Lang-Lebring (Stmk) – tragen großflächige Photovoltaik-Anlagen zur umweltfreundlichen Energienutzung bei. Zugelieferter Strom wird, wo möglich, lokal über die unternehmenseigene Energiegemeinschaft bezogen. Neben internen Ladelösungen verfügen bereits sechs Zentren auch über öffentlich zugängliche ÖAMTC ePower-Ladestationen. Im Fuhrpark der ÖAMTC Fahrtechnik sind E-Autos – sowohl als Dienstfahrzeuge als auch im Trainingsbetrieb – zunehmend im Einsatz.