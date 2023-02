ÖAMTC und NAF: E-Autos im Reichweitentest

ÖAMTC und der norwegische NAF (Norwegian Automobile Federation) unterzogen E-Autos einem Reichweitentest im Winter. Mit einer breiten Auswahl an Elektro-Modellen. Laut aktueller ÖAMTC-Befragung zählen neben schnellen Ladezeiten vor allem hohe Reichweiten zu den wichtigsten Kriterien. Im Wintertest untersuchte man die Reichweiten von E-Autos in der Praxis. Dabei konnte sich das Tesla Model S unter 29 E-Autos durchsetzen: Mit einer Gesamtreichweite von 530 km bei Temperaturen zwischen 0 und minus 19 Grad Celsius. Ein neuer Reichweitenrekord für den Premium-Stromer.

Maxus Euniq6 mit geringster prozentueller Abweichung

ÖAMTC-Technikleiter Thomas Hametner war vor Ort. „Das Ergebnis des Tesla Model S ist beeindruckend. Zumal der Unterschied zwischen dem beworbenen zum tatsächlichen Verlust der Strommenge nur bei 16 Prozent liegt. Das ist ein guter Wert.“ Bei zahlreichen Fahrzeugen im Test zeigte sich jedoch eine Diskrepanz zwischen den beworbenen Reichweiten und der Strecke, die man mit den Autos unter winterlichen Bedingungen tatsächlich zurücklegen konnte. Nur ein E-Auto aus dem Mitteklassesegment konnte überzeugen: Der Maxus Euniq6 hält dem Test aus Sicht der Expert:innen stand.Mit der geringsten prozentuellen Abweichung bei allerdings nur 354 km WLTP-Reichweite. Bei vier Fahrzeugen entsprach die gefahrene Maximalstrecke in der Praxis hingegen nicht annähernd der versprochenen Reichweite.

Werbeversprechen entspricht nicht bei allen Modellen der Realität

„Tiefe Temperaturen wirken sich negativ auf die Antriebsbatterien von E-Autos aus. Daraus ergibt sich eine höhere Ladezeit. Und eben auch, wie viele Kilometer ich mit meinem E-Auto fahren kann. Im NAF-Reichweitentest wird genau untersucht, ob die Angaben der Hersteller mit der realen Reichweite auf der Straße übereinstimmen. Im Bereich der Mittelklasse-Wagen konnte das E-SUV Maxus Euniq6 überzeugen, Das Auto fuhr unter winterlichen Bedingungen 317 km, was einem realen Reichweitenverlust von rund elf Prozent entspricht (anstatt der beworbenen Reichweite von 354 km).

Deutlich höhere Verluste müssen bei vier anderen Fahrzeugen hingenommen werden: Bei Mercedes EQE 300, Skoda Enyaq Coupe RS, Toyota bZ4x 2WD und Hongqi e-HS9 hat man einen Reichweitenverlust von 32 Prozent festgestellt. Hametner: „Die Ergebnisse zeigen, dass die Realität nicht immer den Werbeversprechen standhält. Wir stimmen daher mit dem norwegischen Automobilclub NAF überein. Nämlich dass ein offizieller Winter-Reichweitentest in die WLTP-Ergebnisse einfließen sollten. Nur so können sich Konsument:innen einen ehrlichen Überblick verschaffen.“

Über den NAF-Elektroauto-Reichweitentest

Beim NAF-Winter-Elektroautotest, der 2023 zum vierten Mal stattfand, werden E-Fahrzeuge realitätsnah bei einer Überlandfahrt getestet. Die Ergebnisse sind eine ideale Ergänzung zu den WLTP-Angaben der Hersteller. 2023 hat der NAF in Summe 29 rein batterieelektrisch betriebene Autos unter gleichen Bedingungen und auf jeweils der gleichen Strecke in Norwegen getestet. Alle Fahrzeuge hat man in Hinblick auf die für die Alltags- und Reisetauglichkeit wichtigen Parameter Reichweite und Ladezeit untersucht. Durchgeführt hat man die Tests auf einer festgelegten Route von Oslo via Lygnasæter, Gjøvik, Ringebu, Dombås, Hjerkinn, Folldal und dann in Richtung Süden nach Venabygdsfjellet und Ringebu. Die Temperatur an den Testtagen bewegte sich zwischen 0 und Minus 19 Grad Celsius.

ÖAMTC und NAF: Überblick über die E-Autos im Reichweitentest

Modell WLTP Reichweite

in km Tatsächliche Reichweite in km Prozentuale Abweichung Maxus Euniq6 354 317 −10,45% Tesla Model S Standard 634 530 −16,40% MG Marvel R 370 308 −16,76% MG 5 380 313 −17,63% Kia EV6 GT 424 349 −17,69% Tesla Model X Plaid 543 444 −18,23% MG ZS LR 440 352 −20,00% MG 4 425 338 −20,47% BMW iX1 428 337 −21,26% Voyah Free 501 391 −21,96% Byd Han 521 406 −22,07% BMW i4 eDrive40 565 434 −23,19% Hyundai Ioniq 5 4WD 454 345 −24,01% Volkswagen ID Buzz 408 310 −24,02% Hongqi E-HS9 prototype 120 kWh 515 389 −24,47% Nissan Ariya 2WD 533 400 −24,95% NIO ET7 580 434 −25,17% JAC e-JS4 433 323 −25,40% Kia Niro EV 460 343 −25,43% Renault Megane 428 318 −25,70% Tesla Model Y 2WD 455 337 −25,93% BYD Atto 3 420 311 −25,95% Mercedes EQB 250 452 334 −26,11% Volkswagen ID.5 Pro 526 378 −28,14% BMW i7 xDrive60 595 424 −28,74% Mercedes EQE 300 614 409 −33,39% Skoda Enyaq Coupe RS 510 338 −33,73% Hongqi E-HS9 465 303 −34,84% Toyota BZ4X 2WD 503 323 −35,79%

Weitere Infos unter www.oeamtc.at/elektromobilitaet

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp