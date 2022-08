ÖAMTC: Was hilft gegen Hitze im Auto?

Einige Tipps vom ÖAMTC zur leidigen Frage Was gegen die Hitze im Auto hilft. Im Sommer können die Temperaturen in Autos LenkerInnen im wahrsten Sinn des Wortes zum Kochen bringen. Wenn die Sonne auf die Glasflächen der Karosserien knallt, kann sich das Armaturenbrett schon bei einer Lufttemperatur von 25 Grad auf 60 Grad aufheizen. Bei 28 Grad sind es 70 Grad am Armaturenbrett. Das ergab eine Messung des Mobilitätsclub.

Getestet hat man dann der Effekt einer Sonnenschutzblende aus Karton, die im Innenraum hinter die Windschutzscheibe gelegt wird. „Diese einfache und günstige Maßnahme kann bereits enorm helfen. Minus 20 Grad Celsius am Armaturenbrett, bei 28 Grad Außentemperatur sogar minus 25 Grad“, so Steffan Kerbl, ÖAMTC-Technikexperte.

Noch besser funktionieren alubeschichtete Folien, die man außen über die Frontscheibe spannt und in den Türen einklemmt. Sie haben den zusätzlichen Vorteil, dass die sehr große Frontscheibe erst gar nicht heiß wird und Hitze nach innen abstrahlt.

Schattiger Parkplatz ist bester Schutz

Weitere Faktoren zur Hitzebildung sind die windschlüpfrige Bauweise und der dementsprechende Neigungswinkel der Windschutzscheibe. „Je flacher, desto glühender und heißer wird es am Armaturenbrett und somit im Auto“, erklärt Kerbl. „Das A und O für ein kühles Auto auch bei heißen Temperaturen ist und bleibt ein schattiger Parkplatz. Der ist im Sommer auch durch keine Sonnenschutzblende oder -folie zu ersetzen“, weiß der Experte.

Wärmeschutzverglasung hilft kaum

Kaum Einfluss auf die Hitze hat die sogenannte Wärmeschutzverglasung. Sie kann das Aufheizen des Innenraums nur um wenige Grad nach unten beeinflussen. Den gleichen Effekt bringen auch helle Lackfarben und Sitzbezüge.

„Das effektivste Mittel zur schnellen Wärmebekämpfung bleibt natürlich die Klimaanlage“, meint Kerbl. Aber zusätzlich dazu sollte man auch Schutzkartons oder –folien verwenden. Denn die Klimaanlage schafft dann viel schneller und effizienter eine angenehme Temperatur im Fahrzeug.

Ob Klimaanlage, eine Sonnenschutzblende aus Karton oder die ersten Meter bei geöffneten Fenstern fahren. Durchziehen lassen und mit richtiger Lüftungseinstellung für effektive Luftzirkulation sorgen. Bei heißen Temperaturen im Sommer sollte man darauf achten, den Innenraum des Fahrzeugs möglichst kühl zu halten. „Denn bei Innenraumtemperaturen um die 45 Grad kann keiner mehr vernünftig fahren“, warnt Kerbl.

