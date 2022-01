ÖBB – 74 Führerscheine in Zügen gefunden

Haben da einige Passagiere gleich radikal ihre Reiseart geändert, schließlich hat man vergangenes Jahr 74 Führerscheine in Zügen der ÖBB gefunden? Nun, auch 2021 wurden wieder tausende Gegenstände in den Zügen und auf den Bahnhöfen der ÖBB vergessen oder verloren. Insgesamt waren es rund 19.000 Stück. Also im Schnitt über 50 pro Tag. Die Zahl stieg im Vergleich zum Jahr davor um zwei Prozent. Fast 6.500 Gegenstände konnten gefunden und wieder zurückgegeben werden. Das entspricht einer Quote von 34 Prozent.

Am häufigsten verloren: Reisegepäck wie Taschen, Koffer oder Rucksäcke. Rund 5.200 davon wurden an einem der sieben „Lost & Found“-Standort der ÖBB abgegeben. Des weiteren hat man über 3.600 Elektronik- und EDV-Geräte gefunden. 2.800 Mal kamen ehrliche Finder mit Geld, Bankkarten oder Wertpapieren.

Neben weiteren Fundstücken wie Bekleidung (1.900 Stück), Ausweise und Dokumente (1.500 Stück) oder Schlüssel (1.200 Stück), finden sich auch immer wieder mehr oder minder kuriose Gegenstände. 2021 waren es neben einer Zahnprothese etwa auch zwölf Geh-Hilfen und Krücken sowie 13 Stöcke und 18 medizinische Geräte. Außerdem blieben auch elf Kinderwagen und 104 Fahrräder im Zug zurück. Auch bei den ÖBB abgegeben: 37 Gitarren, 16 Trompeten und Klarinetten sowie 13 Geigen und eine elektrische Orgel. Neben Autoreifen und Schneeketten wurden auch fünf Kfz-Kennzeichen, 122 Fahrzeugdokumente und eben 74 Führerscheine in der Bahn zurückgelassen.

