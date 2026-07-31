Ölriesen auf Rekordkurs – Oxfam fordert höhere Besteuerung fossiler Energiekonzerne – Während Verbraucher und Unternehmen weltweit weiterhin mit hohen Energiepreisen, steigenden Lebenshaltungskosten und den Folgen der Klimakrise kämpfen, könnten die größten Öl- und Gaskonzerne erneut Rekordgewinne einfahren.

Nach aktuellen Berechnungen der internationalen Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam werden die sechs größten Energiekonzerne der Welt ihre Gewinne im zweiten Quartal 2026 nahezu verdoppeln. Die Organisation fordert deshalb eine deutlich höhere Besteuerung fossiler Energiekonzerne, um Mittel für Klimaschutz und Armutsbekämpfung bereitzustellen.

Betroffen sind die sechs internationalen Energieriesen BP, Chevron, Eni, ExxonMobil, Shell und TotalEnergies. Laut Oxfam sollen ihre gemeinsamen Gewinne von rund 23 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2026 auf etwa 45 Milliarden Dollar im zweiten Quartal steigen. Damit würden sich die Quartalsgewinne innerhalb weniger Monate nahezu verdoppeln.

Die Entwicklung zeigt einmal mehr, wie stark große Energiekonzerne von der weltweiten Nachfrage nach Öl und Gas profitieren. Obwohl die Rohölpreise in den vergangenen Jahren teilweise erheblichen Schwankungen unterlagen, sorgen hohe Fördermengen, effiziente Produktionsprozesse und weltweit stabile Absatzmärkte weiterhin für enorme Gewinne.

Oxfam fordert gerechte Besteuerung

Für Oxfam ist diese Entwicklung Anlass, erneut eine sogenannte Übergewinnsteuer ins Spiel zu bringen. Die Organisation argumentiert, dass außergewöhnlich hohe Gewinne, die nicht ausschließlich auf unternehmerischer Leistung, sondern auch auf geopolitischen Entwicklungen und Marktverwerfungen beruhen, stärker besteuert werden sollten.

Besonders im Fokus stehen dabei nicht nur die sechs größten Konzerne, sondern insgesamt 585 Unternehmen aus der fossilen Energiebranche. Nach Berechnungen der Organisation könnte eine international koordinierte Besteuerung dieser Gewinne bereits im ersten Jahr Einnahmen von bis zu 400 Milliarden US-Dollar generieren.

Diese Mittel könnten laut Oxfam gezielt eingesetzt werden, um ärmere Länder bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen, erneuerbare Energien auszubauen oder soziale Programme gegen steigende Lebenshaltungskosten zu finanzieren.

Übergewinnsteuer gewinnt erneut an Fahrt

Die Diskussion über eine Sonderbesteuerung von Energieunternehmen ist keineswegs neu. Bereits nach Beginn des Ukraine-Krieges hatten zahlreiche europäische Staaten temporäre Übergewinnsteuern eingeführt, nachdem Energiepreise und Unternehmensgewinne sprunghaft angestiegen waren.

Befürworter argumentieren, dass außergewöhnliche Krisengewinne nicht ausschließlich den Aktionären zugutekommen sollten, sondern teilweise wieder der Allgemeinheit zufließen müssten. Gegner einer solchen Besteuerung warnen hingegen vor negativen Auswirkungen auf Investitionen und die langfristige Versorgungssicherheit. Höhere Steuerbelastungen könnten dazu führen, dass Unternehmen ihre Investitionen in neue Förderprojekte oder auch in klimafreundliche Technologien zurückfahren.

Fossile Gewinne versus Energiewende

Die hohen Gewinne werfen zugleich die Frage auf, welche Rolle Öl- und Gaskonzerne künftig in der globalen Energiewende spielen werden. Viele Unternehmen investieren mittlerweile Milliardenbeträge in Wasserstoff, Ladeinfrastruktur, Wind- und Solarenergie sowie CO₂-Speicherung.

Kritiker bemängeln allerdings, dass diese Investitionen gemessen an den Gewinnen und den weiterhin hohen Ausgaben für die Erschließung neuer Öl- und Gasfelder noch immer vergleichsweise gering ausfallen. Umweltorganisationen fordern daher seit Jahren, einen größeren Anteil der Gewinne in nachhaltige Energieprojekte umzuleiten.

Weltweite Nachfrage bleibt hoch

Trotz aller politischen Ziele zur Reduktion fossiler Energieträger bleibt die weltweite Nachfrage nach Öl und Gas auf hohem Niveau. Besonders in Schwellen- und Entwicklungsländern wächst der Energiebedarf kontinuierlich. Gleichzeitig sorgen geopolitische Unsicherheiten und die Sicherung nationaler Energieversorgung dafür, dass fossile Energieträger auch in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen dürften.

Für die großen Energiekonzerne bedeutet dies weiterhin stabile Geschäftsaussichten und hohe Ertragschancen. Anleger profitieren von hohen Dividenden und umfangreichen Aktienrückkaufprogrammen, während gleichzeitig die gesellschaftliche Diskussion über die Verantwortung der Unternehmen zunimmt.

Wirtschaftskraft & gesellschaftliche Verantwortung

Die von Oxfam veröffentlichten Berechnungen dürften die Debatte über eine gerechtere Besteuerung großer Energiekonzerne erneut anheizen. Einerseits gelten Unternehmen wie BP, Chevron, ExxonMobil oder Shell als unverzichtbare Akteure für die weltweite Energieversorgung. Andererseits stehen sie angesichts ihrer Milliardengewinne zunehmend unter Druck, einen größeren Beitrag zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen und sozialem Ausgleich zu leisten.

Ob eine internationale Übergewinnsteuer tatsächlich umgesetzt wird, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass die Diskussion über die Verteilung außergewöhnlicher Unternehmensgewinne angesichts der globalen Klimaziele und anhaltender wirtschaftlicher Herausforderungen in den kommenden Monaten weiter an Bedeutung gewinnen dürfte.