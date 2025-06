ÖRM Murtal Rallye – Simon Wagner wieder Sieger bei der Murtal Rallye

ÖRM Murtal Rallye – Simon Wagner wieder Sieger bei der Murtal Rallye – Nach dem erfolgreichen Comeback des Rallyesportes im Murtal, nach einer langen Pause von 13 Jahren im letzten Jahr, durfte man gespannt auf die heurige Wiederholung sein. Diese wurde bei herrlichem Frühsommerwetter und vor vielen Tausenden Fans am Wochenende in den Regionen Judenburg und Fohnsdorf mit der zweiten Auflage der Murtal Rallye erfolgreich durchgeführt.

Verantwortlich dafür waren wieder jene drei Herren, die schon im letzten Jahr für die Auferstehung der Rallye im Murtal gesorgt haben. Dies trifft in erster Linie auf Willi Stengg, Peter Hopf und Harald König gemeinsam mit dem gleichnamigen Elektrotechnik Betrieb.

Die ET König Rallye powered by Peter Hopf Erdbau im Raum Judenburg ging mit einem Start-Ziel-Sieg von Simon Wagner zu Ende. Kein anderes Team außer dem vierfachen Staatsmeister mit seiner deutschen Copilotin Hanna Ostlender stand in der Gesamtwertung des heurigen ORM-Laufs an der Spitze. Was der Oberösterreicher im Hyundai i20N Rally2 in der gestrigen ersten Sonderprüfung, dem Rundkurs Gaal – Hammergraben, begann, vollendete er heute auf dem 13. und letzten Wertungsabschnitt, dem Stadtkurs in Judenburg. Dazwischen lagen zehn weitere SP-Bestzeiten des Dominators. Lediglich einmal gelang es dem Salzburger Hermann Neubauer – Toyota Yaris Rally2 – schneller ins Ziel zu kommen, das aber auch nur um 0,9 Sekunden auf SP 10 in Obdach. Am Ende hatte Simon Wagner 47 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Neubauer. Raimund Baumschlager, der hier seine 300. Rallye bestritt, konnte sich über Platz drei freuen, lag aber bereits über drei Minuten zurück.

Simon Wagner (Hyundai i20N)): „Das war ein sehr intensives Wochenende für uns. Wir sind mit einem komplexen Testprogramm für den Hyundai i20 hergekommen und habe vieles davon sehr gut umsetzen können. Also haben wir wieder einiges über das Auto gelernt. Umso wichtiger ist es, wenn man einen Gegner wie Hermann Neubauer hat, der einen doch immer unter Druck setzen kann. Die Rallye hier war wieder ein Erlebnis. Schönes Wetter, enorm viele Zuschauer, vor allem auch beim wirklich tollen Stadtkurs durch Judenburg. Und dann auch noch mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung fünften Staatsmeistertitel gemacht. Da kann ich mich nur bei allen, von den Teamverantwortlichen über die Mechaniker-Crew bis hin natürlich zu meiner wieder einmal fehlerfreien Copilotin Hanna Ostlender bedanken.“

Hermann Neubauer (Toyota Yaris): „Ich bin hochzufrieden mit dem zweiten Platz. Es ist so gekommen, wie ich es vorausgesagt habe, dass ich mit Simon Wagner im Endeffekt nicht mithalten kann. Er hat nicht umsonst einen tschechischen Meisterschaftslauf, das ist die schnellste und schwierigste Meisterschaft in Europa, gewonnen. Das zeigt seine Klasse. Ich habe aber mein Bestes gegeben, kann mir nichts vorwerfen, außer dass ich bei manchen Teilstücken, wo Simon halt beinhart durchgezogen hat, vielleicht zu wenig Mut bewiesen habe. Aber es hat trotzdem riesig Spaß gemacht, vor so einer imposanten Zuschauerkulisse zu fahren.“

Raimund Baumschlager (Skoda Fabia): „Mit der Wiederbelebung des Stadtkurses haben mein Copilot Thomas Zeltner und ich uns fast um 14 Jahre zurückversetzt gefühlt. Die vielen Zuschauer, die engen Teilstücke, da ist den Organisatoren rund um Willi Stengg und Peter Hopf wirklich etwas einmaliges gelungen. Dass wir hier aufs Stockerl fahren, war insgeheim unser Wunsch, aber nicht Priorität. Wenn es dann aber doch klappt, ist man freilich erleichtert und auch ein wenig stolz. Dass wir mit dem enormen Tempo der beiden Burschen vor uns nicht mitkommen, war uns von vornherein klar.“

Datencheck zur ET KÖNIG Rallye 2025

Platz Team Nation Fahrzeug Zeit 1. Simon Wagner / Hanna Ostlender A/A Hyundai i20N Rally2 1:12:21,1 Std 2. Hermann Neubauer / Ursula Gassner A/A Toyota Yaris Rally2 +47,3 Sek 3. Raimund Baumschlager / Thomas Zeltner A/A Skoda Fabia RS Rally2 +3:01,1 Min 4. Hermann Gassner jun. / Michael Wenzel D/D Renault Clio Rally3 +4:52,7 Min 5. Max Zellhofer / Anna-Maria Seidl A/D Suzuki Swift ZMX +6:25,1 Min 6. Fabian Zeiringer / Angelika Letz A/A Opel Corsa Rally4 +7:44,8 Min 7. Lukas Dirnberger / Lukas Martinelli A/A Peugeot 208 Rally4 +7:49,9 Min 8. Thomas Traußnig / Alessandra Baumann A/D Peugeot 208 Rally4 +8:44,1 Min 9. Marcel Neulinger / Silvano Winkler A/A Opel Corsa Rally4 +8:56,1 Min 10. Roland Stengg / Maresa Lade A/D Opel Corsa Rally4 +8:59,7 Min

Punktestände in der TEC7 Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft:

TEC7 ORM: 1. Simon Wagner 127 Punkte, 2. Michael Lengauer 76, 3. Hermann Neubauer 68, 4. Hermann Gaßner jr. 64, 5. Raimund Baumschlager 60.

TEC7 ORM 2: 1. Hermann Gassner jr. (D) 134 Punkte, 2. Hermann Gassner sen. (D) 80, 3. Christoph Zellhofer 49, 4. Florian Auer (D) 43

TEC7 ORM 3: 1. Marcel Neulinger 87 Punkte, 2. Raphael Dirnberger 85, 3. Thomas Traußnig 65.

TEC7 ORM Junior: 1. Marcel Neulinger 91 Punkte, 2. Nico Neulinger 88, 3. Thomas Traußnig 79, 4. Lukas Dirnberger 66.



Nächster TEC7 ORM-Lauf: Rallye Weiz (ST) am 18. / 19. Juli 2025

Weitere Infos zur ET KÖNIG Rallye by Peter Hopf Erdbau unter http://www.rallye-murtal.at