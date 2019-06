Österreich-GP – Max rockte den Schloßberg

Zum Auftakt des Rennwochenendes am Spielberg heizte Max Verstappen den Fans in der Mur-Metropole mit seinem F1-Boliden kräftig ein. Und er kassierte schon einmal die volle Punktezahl für die „schnellste Runde“ auf den Schloßberg. Tausende Fans säumten den Karmeliterplatz und kamen zur Zieleinfahrt in die Kasematten. Das mediale Interesse an der anschließenden Pressekonferenz mit den niederländischen Superstar, Dr. Helmut Marko, Bgm. Siegfried Nagl und Berhard Rinner von der Theaterholding Graz war enorm.

Tausende Motorsport-Fans waren am Karmeliterplatz und in den Kasematten hautnah dabei. Bevor sie den Formel-1-Showrun auf den Schloßberg live verfolgten, sammelten die Fans Autogramme und Erinnerungsfotos. Dann startete Max Verstappen, der Österreich-Sieger 2018, zum ersten „Schloßberg-Gipfelsturm“ der Formel 1. Spektakulär vorbei am Uhrturm, dem Wahrzeichen der steirischen Landeshauptstadt. In den Kasematten gab es anschließend Antworten auf das enorme mediale Echo. Bergab ging’s für den bestens gelaunten Max Verstappen „stilecht“ mit der Schloßbergrutsche.

