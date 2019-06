Österreich-GP: Red Bull auf Ö-Rundfahrt

Im Vorfeld des Österreich-GP begibt sich Red Bull mit dem RB15 auf große Ö-Rundfahrt. Mit Max Verstappen feierte Red Bull Racing 2018 erstmals den vollen Erfolg beim Heim-Grand-Prix. Diesen Triumph will das österreichische Formel-1-Team heuer auf dem Red Bull Ring wiederholen.

Zur optimalen Vorbereitung schickt Max Verstappen seinen RB15 Boliden deshalb zwei Wochen vor dem Heimrennen auf Tournee durch Österreich. So soll sich das Rennpaket rund um die neue Honda-Antriebseinheit akklimatisieren. Und für das Team-Highlight des Jahres optimal vorbereitet sein. Los geht es bereits am 13. Juni. Fünf Tage quer durch die Alpenrepublik. Von Wien bis nach Tirol. Tickets für das Formel-1-Wochenende 2019 auf dem Red Bull Ring von 28. bis 30. Juni können sich Fans unter www.projekt-spielberg.com/f1tickets sichern.

Motorsport zum Anfassen

So lautet das Motto des Österreich-GrandPrix auf dem Red Bull Ring seit 2014. Im Juni 2019 kommt die Formel 1 zu den Fans zahlreicher Bundesländer der Alpenrepublik quasi vor die Haustür. Der Start für den RB15 erfolgt vom „Hauptquartier“ Spielberg zum Karlsplatz nach Wien. Weiter geht es am Freitag über einen absoluten Wiener Hotspot zur Linzer Sandburg. Am Samstag, 15. Juni, besucht der RB15 den Europark in Salzburg. Bevor es dann am Nachmittag bis inklusive Sonntag, 16. Juni, nach Innsbruck und in die Tiroler Berge geht. Der Zieleinlauf der Red Bull Racing Österreich-Tournee wird am kommenden Montag im Klagenfurter Strandbad gefeiert. Alle heimischen Fans haben an allen Locations die Chance, Tickets für das Formel-1-Rennwochenende 2019 zu gewinnen.

