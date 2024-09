Österreicher in der F4 Central Europe – Wurz holt Titel

Beim Saisonfinale am Salzburgring holte Oscar Wurz den Titel und Simon Schranz präsentierte sich als bester Rookie im F4 CEZ Championship. Mit einem zweiten Rang im zweiten von drei Läufen am letzten Meisterschaftswochenende der F4 Central European Zone am Salzburgring, sicherte sich Oscar Wurz vorzeitig den Titel. Der Formelaustria Markenbotschafter hatte Anti-Stall und kam daher nur als Letzter vom Start, kämpfte sich aber durchs gesamte Feld, um letztlich die Linie auf P2 zu queren.

„Es war etwas dramatischer als es hätte sein müssen, aber am Ende ist alles gut gegangen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie happy ich bin. Ich danke meinem Team und den Formelaustria Fans für die Unterstützung während der ganzen Saison“, strahlte der jüngste Sohn von F1 Legende Alex Wurz bis über beide Ohren.

Eine beeindruckende Talentprobe gab Simon Schranz ab. Der junge Tiroler, der ab 2025 in Österreichs Nachwuchsakademie, dem Formelaustria Young Driver Programme, die gesamte F4 CEZ Saison bestreiten wird, fuhr drei starke Rennen, kam zweimal auf P4, einmal auf P5 ins Ziel. Damit holte sich Schranz auch zweimal den Sieg bei den Rookies.

„Es war einfach toll ein F4 Wochenende in Österreich bestreiten zu können. Der Salzburgring liegt mir sehr gut und ich konnte schon ein bisschen was zeigen. Natürlich gibt es immer Raum für Verbesserungen,“ freute sich Schranz über seinen guten Auftritt.

Auch Formelaustria Young Driver Programme Direktor Harry Miltner war mit der Saison zufrieden: „Zunächst dürfen wir unserem Markenbotschafter, Oscar Wurz, sehr herzlich zum Titel gratulieren. Oscar war eindeutig der konstanteste, und zumeist auch der schnellste Mann in der Saison, und ist daher ein verdienter Champion.“

„Dass Simon ein so starkes Wochenende hinlegt, war nicht zu erwarten. Er hat gezeigt, dass unser Vertrauen in ihn und sein Talent absolut gerechtfertigt waren. Letztes Jahr um die gleiche Zeit saß er noch zuhause und fuhr SIM-Racing. Jetzt ist er ein Rookie-Sieger in einer FIA -Formel-4-Serie,“ so Miltner weiter.

Neben Schranz steht auch bereits der Niederösterreicher Alex Scheiblecker als zweiter von vier Piloten für das Formelaustria Young Driver Programme 2025 fest. Die restlichen beiden Cockpits werden Anfang nächsten Jahres bestätigt, wobei auch drei Fahrerinnen im engsten Kreis dabei sind. hmiltner

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp