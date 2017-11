Österreichischer Automobil-Preis 2017 an Seat Ibiza, Audi Q5, BMW 5er

Österreichischer Automobil-Preis 2017 an Seat Ibiza, Audi Q5, BMW 5er. Der Große Österreichische Automobil-Preis 2017 brachte mit den drei ausgezeichneten Autos große Sieger hervor. Mit dem Umweltpreis wurde Kreisel Electric ausgezeichnet.

Die traditionsreichste und beliebteste Autowahl Österreichs, der Große Österreichische Automobil-Preis des ARBÖ-Klubjournals Freie Fahrt, ging im Colosseum XXI in Wien-Floridsdorf über die Bühne. Rund 400 Gäste des Who is Who der heimischen Automobilindustrie konnten begrüßt werden. Aber auch Prominente wie der Snowboard-Weltmeister Benjamin Karl gaben sich bei der Gala ein Stelldichein.

Zur Wahl standen in drei Kategorien jene 40 Autos, die zwischen November 2016 und Oktober 2017 auf den Markt gebracht wurden. Die Siegerfahrzeuge in den Kategorien Start (bis 20.000 Euro Einstiegspreis), Medium (20.001 – 50.000 Euro) und Premium (ab 50.001 Euro) wurden von einer 100-köpfigen Jury, bestehend aus Motorexperten, Prominenten und ARBÖ-Mitgliedern, mittels Punktebewertung ermittelt.

Kategorie „Start“: Seat Ibiza

Nachdem im vergangenen Jahr der Ateca gewann, setzte sich heuer mit dem Ibiza abermals ein Seat durch. Der Kleinwagen verwies den Kompakt SUV Seat Arona auf den dritten Platz, und gewann auch das prestigeträchtige Duell gegen den VW Polo, der den zweiten Platz ergatterte.

Kategorie Medium: Audi Q5

Mit 20 Fahrzeugen war die mittlere Kategorie jene mit dem größten Starterfeld, wobei mit 12 SUVs beziehungsweise Crossover-Modellen dem derzeitigen Karosserie-Trend Rechnung getragen wurde. Mit dem VW Arteon schaffte es dennoch eine Limousine auf den dritten Stockerlrang. Platz 2 ging an den Skoda Kodiaq, der nur knapp gegen den Audi Q5 das Nachsehen hatte.

Premium-Kategorie: BMW 5er-Serie

In der Premium-Klasse gingen heuer insgesamt nur vier Fahrzeuge an den Start. Die japanische Edel-Limousine LEXUS LC 500 sicherte sich bei der heurigen Wahl den dritten Platz und Range Rover holt mit dem Velar den zweiten Platz in der Kategorie. Als Sieger konnte schließlich die BMW 5er-Serie gekürt werden.

Umweltpreis an Kreisel Electric

Mit dem oberösterreichischen Unternehmen Kreisel Electric wurde im heurigen Jahr ein innovatives Unternehmen aus dem Bereich der E-Mobilität mit dem ARBÖ-Umweltpreis ausgezeichnet.