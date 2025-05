Österreichpremiere für den Mazda 6e

Österreichpremiere für den Mazda6e – Er feierte kürzlich auch bei uns seine Premiere. So wurde er in Wien im Rahmen eines feierlichen Events vorab der heimischen Presse vorgestellt. Journalisten konnten so die Elektrolimousine erstmals aus der Nähe betrachten.

Bis dato war der MX-30 der einzige Versuch von Mazda, bei den Elektroautos Fuß zu fassen. Nun aber gesellt sich ein weiteres Modell in die e-Palette: Im Sommer soll mit dem Mazda6e – eine vollelektrische Mittelklasse-Limousine – auf den Markt kommen.

Einmal mehr setzt man dabei bei Mazda auf das Thema Design mit gravierenden Unterschieden zum Vorgängermodell der Marke. Optisch nimmt das neue Modell zwar unverkennbare Anliehen am Mazda6, ist aber deutlich größer. Vor allem in der Länge – plus zwölf Zentimeter auf 4,92 Meter – sowie bei der Höhe – plus drei Zentimeter auf 1,48 Meter – legt er damit deutlich zu. Die Front ziert nun eine LED-Beleuchtung mit markentypischen Flügelmotiv und zeigt gleichzeitig den Ladestatus des Akkus an. Ebenfalls neu die rahmenlosen Seitenscheiben. Last but not least sorgt ein elektrisch ausfahrbarer Heckspoiler für mehr Abtrieb und damit für besseres Fahrverhalten bei höheren Geschwindigkeiten.

Ergo: Der neue Mittelklasse Mazda ist mit einer Batteriekapazität von 68,8 kWh und einer WLTP-Reichweite von 479 km, sowie als Mazda6e EV Long Range mit einer 80-Wh-Batterie und einer WLTP-Reichweite von 552 km verfügbar und soll so der Hersteller künftig Eleganz mit Elektromobilität und neuem Interieur repräsentieren.