Österreichs Bundesheer unter Strom

Österreichs Bundesheer steht ab sofort automobil unter Strom. Traten doch gerade dreißig VW ID 3 ihren „Militärdienst“ beim Österreichischen Bundesheer an. Die Übergabe erfolgte in der Rossauer Kaserne in Wien stellvertretend für alle Militärkommanden.

Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer von Porsche Austria: „Als langjähriger Partner des Bundesheers freuen wir uns sehr, dass wir auch den Weg der Elektromobilität gemeinsam beschreiten. Wir setzen als Fuhrparkdienstleister auf weitere gute Zusammenarbeit.“

Die ID.3 sind beim Bundesheer nicht für militärische Zwecke oder im Gelände im Einsatz. Sie sollen, verteilt in ganz Österreich, für Fahrten und Aufgaben in der Verwaltung des Heeres genutzt werden. Im ersten Schritt von Österreichs Bundesheer unter Strom sammelt man in den 9 Militärkommandos der Bundesländer Erfahrungen. Von den grundsätzlichen Einsatzmöglichkeiten bis zu Ladevorgängen und Infrastruktur.

Eine gute Wahl hat das Bundesheer mit den ID 3 jedenfalls getroffen. Das vollelektrische Modell hat sich schon bestens bewährt. Heckantrieb, eine Leistung von bis zu 204 PS/150 kW, 77 kWh Batterie und eine praxisnahe Reichweite nach WLTP von bis zu 549 Kilometern. Die Ausstattung: großzügige Komfort-Features, beste Vernetzung sowie neueste Assistenzsysteme. Wie etwa Automatische Distanzregelung ACC „stop & go“, Klimaanlage „Climatronic“. Weiters Notrufsystem und Center-Airbag, Navigationssystem Discover Pro mit DAB+-Tuner. Und zwei USB-C-Schnittstellen in der Mittelkonsole sowie die Online-Dienste von „My Volkswagen“.

Mit an Bord der 30 ID.3 ist auch je ein Power2Go Ladekabel von MOON. Damit kann man per App viele praktische Funktionen nutzen. Mit dem Power2Go können Elektroautos überall laden, wo es Strom gibt.

