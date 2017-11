Österreichs Hotels fit für E-Mobilität?

Österreichs Hotels fit für E-Mobilität? Die Zahl der Elektroautos steigt kontinuierlich, auch die Reichweite verbessert sich zusehends. Aber mit dem E-Mobil auf Urlaub fahren? Da geht es nicht nur Reichweitenfragen und die Ladestationen am Reiseweg, sondern auch die Versorgung vor Ort. Ist mein Hotel überhaupt mit der entsprechenden Ladeinfrastruktur ausgestattet?

Österreich liegt zwar mit 35 öffentlichen E-Ladestationen pro 100.000 Einwohner im Europa-Vergleich an siebenter Stelle, aber dieser Trend noch nicht ganz in den Tourismusbetrieben angekommen. Hier besteht eindeutig Aufholbedarf, so Martin Klässner, CEO der has.to.be gmbh. Gerade für Kurzurlaube mit einem kürzeren Anfahrtsweg – Wellnesswochenende oder Wander- bzw. Schiurlaub – bietet sich die Fahrt mit dem E-Auto an. Für Hotelbetriebe gibt es nun die optimale Lösung.

Auf Wunsch – all inclusive

Die E-Mobilitätslösung, die has.to.be für Hotelbetriebe anbietet, ist gerade dieser Zielgruppe bestens bekannt: Auf Wunsch – all inclusive. Mit seinen E-Mobilitätsspezialisten übernimmt has.to.be die gesamte Betriebsführung der Ladestation, die komplette Vermarktung und Abrechnung. Mit der mehrfach ausgezeichneten E-Mobilitätslösung be.ENERGISED erhalten die Hotelbetriebe eine Komplettlösung und brauchen keine weiteren Systeme für das gesamte E-Mobilitätsbusiness. Auch eine Hotline im Namen des Hotels wird von has.to.be übernommen – an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr. Das be.ENERGISED Serviceteam sorgt für einen reibungslosen Betrieb, eine automatisierte Fehlerbehebung und im Notfall für eine rasche Instandsetzung der Ladestation.

Hotelgäste können auf Wunsch kostenlos oder gegen Gebühr laden. Ebenso ist es auch möglich, die Station Anderen zugänglich zu machen. Sie können hier mit vorhandener Ladekarte oder mit Direktbezahlung laden. Für die Gäste wird außerdem noch eine Express-Belegerstellung geboten.

be.ENERGISED – viele Vorteile für Hotelbetriebe

Mit den be.ENERGISED Ladestationen können Hotelbetriebe einen verlässlichen, zukunftsorientierten Zusatzservice bieten und so neue Kunden gewinnen – eine sehr kaufkräftige Zielgruppe. Durch automatisierte Prozesse reduzieren die Betriebe ihren administrativen Aufwand. Die Ladestation wird automatisch auf den gängigsten Plattformen und Webportalen angezeigt. So können Hotels ihre Nachhaltigkeitsziele erfüllen und sich als innovative, nachhaltige Nächtigungsbetriebe positionieren.

„Wir bieten für Hotel- und Gastronomiebetriebe das gesamte Paket. Diese entscheiden sich für eine Elektrotankstelle, kommen zu uns und wir kümmern uns um alles – so dass sich die Hotelbetriebe nur mehr um ihr eigenes Business kümmern können. Heute sind E-Ladestationen noch ein nice-to-have, aber in einigen Jahren wird es zur Basisausstattung eines jeden Hotels gehören müssen“, so Martin Klässner.