Oettinger – Motorsport-Comeback

Traditions-Tuner Oettinger meldet für die Saison 2019 sein Motorsport-Comeback. Man geht in der ADAC TCR Germany an den Start. Das Team will mit zwei Fahrern um die vorderen Plätze mitfahren.

Das Volkswagen-Team Oettinger ist ein weiteres Ergebnis der intensiven Zusammenarbeit zwischen dem Traditionstuner und Engstler Motorsport.

Die Piloten im neuen Volkswagen-Team Oettinger: Mitchell Cheah aus Malaysia. Er belegte bereits in der TCR Malaysia, der TCR Asia Series und kürzlich auf dem Circuit Sepang vorderste Plätze. Und der Niederländer Maurits Sandberg. Er debütierte in der vergangenen Saison.

