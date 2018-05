Oettinger TCR Germany Street: Tourenwagen mit Straßenzulassung

Der VW-Tuner Oettinger und Engstler Motorsport präsentierten auf dem GTI Treffen in Reifnitz den Oettinger TCR Germany Street. Das neue Top Modell in Kleinserie leistet 360PS und kommt mit fortlaufender Fahrzeugnummer zum Kunden.

Die Optik ist auf Rennsport getrimmt

Die Verbreiterung des Gesamtfahrzeuges beträgt über 80 Millimeter. Vorne zieht eine breite Frontschürze mit verstellbarem Frontsplitter alle Aufmerksamkeit auf sich. Funktional, die Motorhaube mit Entlüftung für den Motorraum. Ein weiterer Blickfang sind die mächtigen vorderen Kotflügel mit den formschönen Radhausentlüftungen. Ein deutliches Zeichen setzen auch die markanten Seitenschweller und die hinteren Radhausverbreiterungen. Am Heck wird die optische Performance durch eine verbreiterte Schürze sowie einen mächtigen Heckflügel samt Racing-Wings auf die Spitze getrieben.

In knapp 5 Sekunden auf 100 km/h

Das geballte Know-how des Friedrichsdorfer Traditionstuners steckt auch unter der Motorhaube. So beschleunigt der 360 PS (265 kW) starke Golf in knapp über fünf Sekunden auf Tempo 100 und erreicht einen Top-Speed von 274 km/h. Das Drehmoment von 470 Nm trägt ebenfalls zu diesen guten Leistungen bei. Wer noch mehr Leistung möchte, bekommt sie auch da auf erprobte 2.0 TSI Motorumbauten zurückgegriffen werden kann. So sind Leistungs-Kits von über 450 PS und mehr unter Einsatz von selbstentwickelten Schmiedekolben längst realisiert.

Unterschiedliche Fahrwerk Setups sind möglich

Der TCR Germany Street ist mit 20-Zoll-Sportfelgen, Reifen in der Größe 275/25 R20 und einem Gewindefahrwerk ausgerüstet. Um im Rennstreckenbetrieb auf Zeitenjagd gehen zu können, stehen darüber hinaus weitere Rad / Reifen- und Fahrwerk Kombinationen zur Verfügung. An der Vorderachse sorgen Hochleistungsbremssättel und innenbelüftete Bremsscheiben (380 x 32 mm) für gute Verzögerungswerte. Passend dazu nehmen Fahrer und Beifahrer in tief positionierten Sportsitzen Platz. Diese sind besonders leicht, haben integrierte Kopfstützen und stark konturierte Wangen. Gestickte TCR Germany Street Schriftzüge zieren die Lehnen.

Nach 4 Monaten war das Projekt fertig

Die Mannschaft hat extrem viel geleistet, allen voran Reiner Friedmann (CEO), Rolf Schepp (Chefdesigner) und Martin Garbrecht (Entwicklung Gesamtfahrzeug). Der TCR Germany Street ist das

erste sichtbare Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Oettinger und Engstler Motorsport. Beide Unternehmen stehen für erstklassige Technik, starken Teamgeist und den Willen zum Erfolg – man darf weiterhin gespannt sein.

Luca Engstler ist neuer Markenbotschafter

Teamchef und Fahrer Franz Engstler kümmert sich aktiv um die neue Rennserie ADAC TCR Germany und die Nachwuchsförderung. Zudem ist Engstler Motorsport zusammen mit dem ADAC Veranstalter der TCR Germany, welche mit 30 Fahrzeugen eine der anspruchsvollsten Tourenwagen-Rennserien der Welt ist. Mit Luca Engstler hat das Team ein heißes Eisen im Feuer. Der junge Wilde ist nicht nur ein höchst erfolgreicher Nachwuchssportler, sondern ab sofort auch Markenbotschafter der Firma Oettinger.

Ab Juni 2018 erhältlich

Der TCR Germany Street ist als Gesamtfahrzeug wie auch als Umbau-Kit, passend für Golf GTI / Golf R ab Modelljahr 2013 bis 2018, bei Oettinger Sportsystems, Engstler Motorsport und exklusiven Händlern und Importeuren ab Juni 2018 erhältlich.

Weitere Informationen:

www.oettinger.de