ÖWA – oe24-Netzwerk knackt die 3-Millionen-Marke bei den Unique Usern

Sensationelles Wachstum für das oe24-Netzwerk in der heute veröffentlichten Österreichischen Web Analyse (ÖWA) für Mai:

Bei den Unique Usern kann das oe24-Netzwerk gegenüber dem Vorjahr um mehr als 20 Prozent zulegen und knackt damit im Mai die 3-Millionen-Grenze. 3.006.997 Österreicher surften im Mai auf den oe24-Seiten. Das entspricht bereits einer monatlichen Reichweite von 42,5%. Damit ist das oe24-Netzwerk bei den Unique Usern das am stärksten wachsende Medien-Angebot in Österreich.

Noch stärker ist das Wachstum bei den Unique Clients: Hier kann das oe24-Netzwerk gegenüber dem Mai des Vorjahres um satte 20,4% zulegen und liegt jetzt schon bei mehr als 5,5 Millionen Unique Clients im Monat. Allein gegenüber dem April ist das oe24-Netzwerk um mehr als eine halbe Million Unique Clients gewachsen.

Bei den Visits knackt das oe24-Netzwerk mit 22.514.551 ebenfalls einen Jahres-Bestwert – +13,2% gegenüber dem Vorjahr. Und bei den Page Impressions kommt das oe24-Netzwerk bereits auf 162.789.499 – ebenfalls der beste Wert im heurigen Jahr.

„Die aktuellen ÖWA-Werte sind eine Bestätigung für die tolle Arbeit unseres Digital-Teams in den letzten Monaten und zeigen eindrucksvoll, dass wir mit unserer digitalen Transformation auf dem richtigen Weg sind. Unser Ziel ist es, 2024 zur Online-Nummer-1 in Österreich zu werden und unseren Digital-Umsatz zu verdoppeln“, so Niki Fellner, CEO der Mediengruppe.

