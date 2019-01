Oldtimer-Auktionen 2018: Rekorde bei Sotheby’s

So ganz nach den Wünschen der Oldtimer-Fans verlief 2018 nicht. Besonders älteres Blech in mittlerer Preisklasse blieb bei so mancher Versteigerung stehen. Nicht so beim weltweit größten Auktionshaus für Sammlerautos Sotheby’s. Dessen Präsident Kenneth Ahn hatte zum Jahresende allen Grund zum Jubeln: „Wir haben unsere Marktführerschaft gemessen am Gesamtumsatz behauptet und im oberen Marktsegment eine starke Aktivität erlebt.“

500 Millionen Euro

In der Tat: Kurz vor Silvester ergab der Kassensturz bei Sotheby’s mit 423 Millionen für 2018 fast eine halbe Milliarde Dollar, umgerechnet 372 Millionen Euro. Zählt man die Erlöse aus Privatverkäufen abseits der Versteigerungen hinzu, waren es sogar 573 Millionen Dollar (500 Millionen Euro). Von den insgesamt 3300 Autos, die bei Sotheby’s anlässlich von 13 Versteigerungen in vier Ländern unter den Hammer kamen, erzielten 68 mehr als eine Million Dollar. An den Auktionen beteiligten sich Bieter aus 59 Ländern, darunter war ein Viertel von ihnen neu dabei. „Wie aus unseren Top-Ten-Ergebnissen hervorgeht“, fasste Ahn zusammen, „waren die Preise für seltene, qualitativ hochwertige Autos in mehreren Marktsegmenten außergewöhnlich hoch, von Blue-Chip-Renn- und Tourenwagen der 1950er und 1960er Jahre bis zu großen amerikanischen Klassikern und modernen Supersportwagen.“

Die Rekorde sind mit kaum verwunderlich

Dass dabei gleich mehrere Rekorde fielen, verwundert kaum. Allein sieben der zehn wertvollsten Objekte kamen an der amerikanischen Pazifik-Küste bei der Monterey Car Week Ende August unter den Hammer. Dort liegt den Bietern traditionell das Geld besonders locker in der Tasche. Die Top Ten 2018 bei Sotheby’s insgesamt, darunter drei deutsche Fahrzeuge, waren

Die Top 10 Fahrzeuge

2019 gehts auch zur Techno-Classica

Mit Blick auf 2019 und die weltweite Entwicklung des Markts für Sammlerautos bleibt Sotheby’s-Chef Ahn optimistisch. „Nach zwei aufeinander folgenden Jahren mit sinkenden Durchschnittspreisen bei Auktionen von Sammlerautos haben sich die Preise jetzt stabilisiert.“ Doch weil auch für Ahn Stillstand gleichzusetzen mit Rückschritt wäre, will er den Sotheby’s-Kalender in diesem Jahr erweitern. Das Auktionshaus will zum Beispiel 2019 zur Techno Classica nach Essen kommen, wo vom 11. bis zum 12. April eine zweitägige Auktion stattfinden soll. Außerdem wird Sotheby’s in Kürze offizieller Auktionspartner von Aston Martin. Und in Monterey, wo stets das meiste Oldtimer-Geld fließt, soll es im Sommer einen dritten Auktionsabend geben. (ampnet/hrr)

