Oldtimer-Index – Leichte Steigerung

Der deutsche Oldtimer-Index (DOX) – Barometer für die Preisentwicklung alten Blechs – verzeichnete 2020 eine leichte Steigerung. Er erreichte einen Punktestand von 2770. Das entspricht einem Zuwachs von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Marktentwicklung stellt sich trotz der anhaltenden Pandemiesituation auch zum Stichtag 1. Januar 2021 unanfällig dar. Zwar haben sich einige Modelle deutlich stärker als der Gesamtmarkt entwickelt. Das breite Mittelfeld der betrachteten Fahrzeuge zeigt jedoch nur geringe Wertänderungen.

Acht deutsche Fahrzeuge in den Top 10

In den Top Ten der Wertzuwächse finden sich gleich acht Fahrzeuge deutscher Hersteller. Der Betrachtungszeitraum erstreckt sich von 2017 bis einschließlich 2020. Dabei ist der Wert des Ford Capri I am deutlichsten gestiegen (plus 94,4 Prozent). Der VW Käfer ist gleich mit zwei Modellen aus verschiedenen Bauperioden in den Top Ten vertreten.

Das Cabrio auf Rang 10 hat sich mit 27,5 Prozent weniger stark, aber auf höherem Niveau entwickelt als das früher hergestellte Standardmodell. Bei dem gab es einen Anstieg um 59,8 Prozent und es hat Platz 3 hinter dem Pontiac Firebird (plus 63,6 Prozent) belegt.

Die BMW-Baureihen 02 und CS haben sich ebenfalls deutlich entwickelt. Der 02 stieg um 53,8 Prozent, der CS um 53,5 Prozent. Es folgen zwei weitere VW-Modelle. Der Golf III, der sich noch früh in seiner Oldtimerentwicklung befindet, verzeichnet eine Wertentwicklung um 47,7 Prozent. Das Nischenmodell VW 181 stieg um 37,4 Prozent im Wert. Ebenfalls mehr als 30 Prozent Zuwachs in den vergangenen vier Jahren verzeichnet der Trabant (plus 31,3 Prozent) auf Platz 9 hinter dem Peugeot 404 (plus 31,9 Prozent).

Der DOX gibt eine Trendaussage über die Wertentwicklung von Oldtimern in Deutschland. Die Fahrzeugwerte ermittelt der Bewertungsspezialist Classic-Analytics. Dazu hat man 88 repräsentative Fahrzeuge ausgewählt und in Abhängigkeit von ihren Zulassungszahlen gewichtet. Fahrzeuge, die aufgrund ihrer Seltenheit oder ihrer Geschichte besonders teuer gehandelt werden, sind nicht berücksichtigt.Insgesamt erfuhr der Oldtimer-Index so eine leichte Steigerung.

Es zeigt sich: Entscheidend sind eine differenzierte Betrachtung und Bewertung des Zustandes durch einen Experten. Die aktuelle Marktsituation stellt sich stabil dar. Drastische Preiseinbrüche oder gar Panikverkäufe seien nicht zu beobachten, so Classic-Analytics.

Der Deutsche Oldtimer-Index wird seit 1999 berechnet. Ausgehend von einem Basiswert von 1.000 Punkten ist seither eine Wertsteigerung in Deutschland von 177 Prozent zu verzeichnen.

