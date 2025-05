Oldtimer starten mit der Monte-Carlo Historique

Das Jahr beginnt für Fans der Klassikszene mit der renommierten Rallye Monte-Carlo Historique. Bad Homburg vor der Höhe ist am 30. Januar neben Monte-Carlo, Reims und Turin einer von vier Ausgangsstationen. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) organisiert neben der Dokumentenkontrolle und der technischen Abnahme der Teilnehmerfahrzeuge auch die Zeitkontrolle auf der Startrampe. Nach Etappen in den französischen Seealpen endet die Veranstaltung am 5. Februar an Monacos Yachthafen „Port Hercule“.

An der Veranstaltung nehmen Fahrzeuge teil, deren Typ bis 1983 bei der Rallye Monte-Carlo an den Start gegangen sind. Für Interessierte bietet sich bereits am Vortag des Starts in Bad Homburg Gelegenheit, einen Blick auf die Teilnehmer zu werfen: Am 29. Januar findet von 14 bis 18 Uhr in den Räumen des „Central-Garage“ Automobilmuseums die Dokumentenkontrolle und Technische Abnahme statt. Zuschauer sind willkommen. Der Eintritt ist kostenlos. Am Donnerstag, 30. Januar, ab etwa 13 Uhr, nehmen die Teams ihre endgültige Startposition in der Louisenstraße im Herzen der Stadt ein. Der Start des ersten Fahrzeugs erfolgt ab 14 Uhr vom Podium auf dem Kurhausplatz, die weiteren folgen im Minutentakt. Oldtimerexperte Peer Günther wird die Teams vorstellen und erzählt zu jedem Teilnehmer einige Details.

Ziel der ersten Etappe ist für alle Starter am Freitagabend das Fürstentum Monaco. Vom 1. bis 4. Februar finden dann in den französischen Seealpen rund um Valence weitere Etappen mit Gleichmäßigkeitsprüfungen vor malerischer Kulisse statt. Höhepunkt ist die Nachtrallye mit Ziel Monaco in den frühen Morgenstunden des 5. Februar.

Die Organisatoren planen live vom Rallye-Start zu streamen und zeitnah nach Abschluss des Auftakts in Bad Homburg ein Video auf dem Youtube-Kanal des AvD einzustellen.