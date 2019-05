Oldtimer-Treff in der METAStadt

Oldtimer-Freunde aufgepasst: am 26. Mai von 9-14 Uhr gibt´s ein Oldtimer-Treff in der METAStadt. Parallel zum METAMarkt findet das „coffee.cars.friends“ Oldtimertreffen statt. Ausgestellt wird am Freigelände und im KESSELHaus. Auf dem alten, aber modern renovierten Fabriksgelände ist so manches Sammlerstück zu sehen. Ein Must für jeden Oldtimer-Fan.

Dieses Mal wird erstmals auch ein Oldtimerflohmarkt organisiert: ein Teil des beliebten METAMarktes dreht sich dann ganz um das Thema Autos. Von Oldtimerersatzteilen über Automobilia bis hin zu allem rund um die 50er und 60er darf hier nichts fehlen.

Live Musik und Food Trucks sorgen für die perfekte Stimmung. Und wo genau findet das Ganze statt? Genau da: Dr. Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien

