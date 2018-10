Omnibus an der Leitung – Solaris Trolliono 12

Der polnische Bushersteller Solaris wird in den kommenden 15 Monaten 85 Trolliono 12 an den Verkehrsbetreiber UAB Kauno Autobusai aus Kaunas liefern. Der Wert der Bestellung beläuft sich auf knapp 30 Millionen Euro. Das Unternehmen baut damit seine Marktführerschaft im Geschäft mit Oberleitungsbussen in Europa aus.

Auch in anderen Städten

Erst kürzlich hatte Solaris Verträge für die Lieferung von 50 Gelenk-O-Bussen Trollino 18 für die rumänische Stadt Cluj-Napoca und 80 Fahrzeuge des Typs für Milan in Italien unterzeichnet.

