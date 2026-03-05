Omoda 9 – Neue Marke mit großen Ambitionen

Omoda 9 – Neue Marke mit großen Ambitionen – Mit der Österreichpremiere des neuen Omoda 9 auf dem Kobenzl oberhalb von Wien setzt die zur Chery Automobile gehörende Marke Omoda ein deutliches Zeichen: Die junge Lifestyle-Automarke will nun auch in Österreich Fuß fassen. Vor der Panorama-Kulisse über der Stadt präsentierte der Hersteller sein neues SUV-Flaggschiff erstmals offiziell dem heimischen Publikum.

Der Omoda 9 positioniert sich als modernes Premium-SUV im D-Segment. Auffällig ist vor allem seine coupéhafte Silhouette, die sich mit einer stark gezeichneten Schulterlinie, versenkten Türgriffen und einem markanten LED-Lichtdesign kombiniert. Die Front prägt ein großflächiger, futuristisch gestalteter Kühlergrill, flankiert von schmalen Tagfahrleuchten. Am Heck zieht sich ein durchgehendes LED-Band über die gesamte Fahrzeugbreite – ein Stilmerkmal, das den technologischen Anspruch der Marke unterstreichen soll. Mit einer Länge von rund 4,80 Metern bietet der Omoda 9 großzügige Proportionen, bleibt aber dank der dynamischen Dachlinie optisch sportlich.

Digitales Interieur mit Premium-Anspruch

Im Innenraum setzt Omoda auf ein konsequent digitales Bedienkonzept. Ein breites Curved-Display verbindet Instrumente und Infotainment zu einer durchgehenden Oberfläche. Hochwertige Materialien, Ambientebeleuchtung und ein minimalistisches Cockpitdesign sollen das Fahrzeug klar im gehobenen Segment positionieren.

Zu den Komfortfeatures zählen unter anderem elektrisch verstellbare Sitze mit Massagefunktion, ein groß dimensioniertes Panoramaglasdach, ein Premium-Soundsystem, umfangreiche Assistenzsysteme der neuesten Generation Auch bei der Konnektivität will der Hersteller neue Maßstäbe setzen – inklusive Over-the-Air-Updates und umfassender Smartphone-Integration.

Elektrifizierter Antrieb für Europa

Für den europäischen Markt setzt Omoda beim 9er-Modell auf einen elektrifizierten Antrieb. Ein Plug-in-Hybrid-System kombiniert einen Turbobenziner mit einem leistungsstarken Elektromotor. Die Systemleistung soll deutlich über 300 PS liegen, während rein elektrische Fahrten im urbanen Bereich möglich sind. Damit richtet sich das SUV besonders an Kunden, die Komfort, Leistung und elektrifizierte Effizienz verbinden wollen.

Die Präsentation am Kobenzl markiert den offiziellen Startschuss für die Marke Omoda in Österreich. Hinter der Marke steht der chinesische Automobilkonzern Chery Automobile, einer der größten Fahrzeugexporteure des Landes. Mit dem Omoda 9 will der Hersteller vor allem design- und technikaffine Kunden ansprechen, die ein modernes SUV mit umfangreicher Ausstattung suchen. Parallel dazu soll schrittweise ein Händlernetz aufgebaut werden.

Neue Player im europäischen SUV-Segment

Die Österreichpremiere zeigt, wie stark sich der europäische Automarkt verändert. Neue Marken aus Asien drängen zunehmend in etablierte Segmente – oft mit sehr umfangreicher Serienausstattung, digitaler Technik und elektrifizierten Antrieben. Der Omoda 9 versteht sich dabei als technisches Aushängeschild der Marke und als Brückenschlag zwischen Lifestyle-Design und moderner Hybridtechnologie.

Ob sich das SUV auch langfristig am österreichischen Markt etablieren kann, wird sich mit dem offiziellen Verkaufsstart zeigen. Die Premiere am Wiener Kobenzl hat jedenfalls gezeigt: Omoda meint es ernst mit seinem Europa-Engagement.