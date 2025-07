Omoda & Jaecco jetzt auch in Österreich

Omoda & Jaecco jetzt auch in Österreich – der Mutterkonzern Chery baut damit seine Automobilmarken aus und startet im Oktober 2025 auch in Österreich und läutet damit die nächste Phase ihrer Expansion in Westeuropa ein. Nach ersten Verkaufserfolgen in europäischen Märkten wie Spanien, Italien, Polen und Großbritannien markiert dieser Markteintritt ein neues strategisches Kapitel für das Premium-SUV-Segment.

Der neue Importeur mit Sitz in Wien wird vom Unternehmen Colmobil geleitet, das als offizieller Importeur für den österreichischen Markt ernannt wurde. Man wird künftig zwei Marken in Österreich vertreiben, wobei das Debüt des Jaecco 7 erst für Ende 2025 geplant ist. Gleichzeitig wird derzeit ein landesweites Vertriebs- und Servicenetz aufgebaut. Dazu zählt auch die Auswahl strategischer Handelspartner in ganz Österreich, die von einem engagierten Team erfahrener lokaler Automobil-Experten betreut werden. Mehr dazu in kürze.

Colmobil ist auch in Israels tätig und wurde 1906 gegründet – das Unternehmen verfügt damit über mehr als ein Jahrhundert Erfahrung. Dort ist man zum Beispiel für globale Marken wie Mercedes-Benz, Hyundai, Mitsubishi, Genesis, Smart sowie mehrere chinesische Marken, darunter eben Ora, Omoda & Jaecco, zuständig Hierzulande baut man derzeit gerade sein Team sowie ein Vertriebs- und Servicenetz auf. Das Familienunternehmen plant nach dem Markteintritt in Österreich auch in weitere europäische Märkte zu expandieren.

Die Marken Omoda & Jaecco bieten ein vollständiges Portfolio an Premium-SUVs in unterschiedlichen Größen und sämtlichen Antriebsvarianten – von Verbrennern -ICE – über Hybrid und Plug-in-Hybrid bis hin zu vollelektrischen Modellen. Hierzulande wird man zunächst mit Jaecoo starten, kurz darauf folgt Omoda. hak