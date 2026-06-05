OMODA & JAECOO nimmt Flottenkunden ins Visier

OMODA & JAECOO nimmt Flottenkunden ins Visier – Mit Markteintritt hat sich die österreichische Automobillandschaft in den vergangenen Monaten um eine weitere chinesische Marke erweitert. Nach dem Fokus auf Privatkunden richtet der Importeur nun den Blick verstärkt auf ein Segment, das für den langfristigen Erfolg am heimischen Markt entscheidend ist: Unternehmensflotten und Fuhrparks. Im Mittelpunkt steht dabei der neue vollelektrische JAECOO 5 der in Österreich erstmals präsentiert wird.

Der österreichische Markt für Firmenfahrzeuge befindet sich derzeit im Wandel. Steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit, strengere CO₂-Vorgaben und attraktive steuerliche Rahmenbedingungen für Elektrofahrzeuge führen dazu, dass immer mehr Unternehmen ihre Fuhrparks elektrifizieren. Genau hier sieht OMODA & JAECOO eine Chance, sich als neue Alternative im wettbewerbsintensiven Flottenmarkt zu positionieren.

„Bei Privatkunden konnten wir bereits erfolgreich starten. Jetzt gilt es, im Flottenbereich den nächsten Meilenstein zu setzen“, erklärt Lars Pauly, CEO der Colmobil GmbH, die als offizieller Importeur für OMODA & JAECOO in Österreich verantwortlich zeichnet. Eine zentrale Rolle soll dabei der neue JAECOO 5 BEV übernehmen.

Elektro-SUV für den Alltagseinsatz

Mit dem JAECOO 5 BEV bringt die Marke erstmals ein vollelektrisches Modell nach Österreich. Das kompakte SUV soll sowohl private Käufer als auch Unternehmen ansprechen, die nach einer modernen und wirtschaftlichen Mobilitätslösung suchen.

Angetrieben wird das Fahrzeug von einem Elektromotor mit einer Systemleistung von 210 PS. Die Energie liefert eine 61-kWh-Batterie, die laut Hersteller eine hohe Alltagstauglichkeit gewährleisten soll. Für längere Strecken oder den intensiven Flotteneinsatz ist zudem eine maximale DC-Schnellladeleistung von 130 kW vorgesehen, wodurch Ladepausen entsprechend kurz gehalten werden können.

Praktische Qualitäten bringt das Modell ebenfalls mit: Das Kofferraumvolumen beträgt 384 Liter und lässt sich durch Umlegen der Rücksitze auf bis zu 1.284 Liter erweitern. Damit eignet sich der JAECOO 5 BEV nicht nur als klassischer Dienstwagen, sondern auch für Außendienstmitarbeiter oder Unternehmen mit erhöhtem Transportbedarf.

Flottenmarkt als strategischer Wachstumstreiber

Für viele Hersteller ist der Flottenmarkt ein wesentlicher Baustein beim Aufbau von Marktanteilen. Gerade neue Marken nutzen Firmenkunden häufig als Multiplikatoren, da Fahrzeuge im Unternehmensalltag besonders sichtbar sind und hohe Laufleistungen absolvieren.

In Österreich profitieren Elektrofahrzeuge zudem von steuerlichen Vorteilen. Neben der Befreiung von der Normverbrauchsabgabe und der motorbezogenen Versicherungssteuer spielen auch Vorsteuerabzugsmöglichkeiten für Unternehmen eine wichtige Rolle. Dadurch können batterieelektrische Fahrzeuge wirtschaftlich attraktive Alternativen zu konventionellen Antrieben darstellen.

Beide Marken möchten diese Entwicklung nutzen und sein Händler- sowie Servicenetz schrittweise erweitern. Der 5er soll dabei als Türöffner für Gespräche mit Fuhrparkmanagern, Leasinggesellschaften und Unternehmensentscheidern dienen.

Premiere bei wichtigen Branchenveranstaltungen

Die Österreich-Premiere des neuen Elektro-SUV erfolgt bewusst im professionellen Umfeld. Erstmals präsentiert wird der JAECOO 5 BEV am 9. Juni 2026 bei der Fleet Convention in der Wiener Hofburg. Die Veranstaltung zählt zu den wichtigsten Branchentreffen für Fuhrparkverantwortliche und beschäftigt sich mit Themen wie CO₂-Reporting, Marktentwicklungen und modernen Mobilitätskonzepten.

Unmittelbar danach folgt der Auftritt bei den Raiffeisen-Leasing Flottentagen am 10. und 11. Juni 2026 im ÖAMTC Fahrtechnikzentrum Teesdorf. Dort treffen Hersteller auf Flottenkunden, Leasingexperten und Mobilitätsverantwortliche. Neben Fachvorträgen und Diskussionen stehen vor allem Praxiserfahrungen im Mittelpunkt: Mehr als 100 aktuelle Fahrzeugmodelle können vor Ort besichtigt und teilweise auch getestet werden.

Für die beiden Marken bieten diese Veranstaltungen die ideale Gelegenheit, auch erstmals einem Fachpublikum vorzustellen und die Leistungsfähigkeit des Modells unter realen Einsatzbedingungen zu demonstrieren.

Nächster Schritt im Österreich-Ausbau

Mit dem Einstieg in das Flottengeschäft schlägt man in Österreich ein neues Kapitel auf. Während die Marke bislang vor allem um Aufmerksamkeit bei Privatkunden bemüht war, rückt nun ein Marktsegment in den Fokus, das für nachhaltiges Wachstum entscheidend sein kann. Der JAECOO 5 BEV soll dabei nicht nur als neues Elektro-SUV überzeugen, sondern auch als Botschafter einer Marke, die ihre Position am österreichischen Markt weiter festigen möchte. Ob der Plan aufgeht, wird sich in den kommenden Monaten zeigen – die ersten Kontakte zur Flottenbranche werden jedenfalls bereits Anfang Juni geknüpft.